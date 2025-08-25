« Comment peut-on être aussi belle ? » : Margot Robbie fait sensation à Beverly Hills

Léa Michel
Extrait du film « A big bold beautiful journey »

Margot Robbie a fait une apparition remarquée à Beverly Hills le 20 août 2025, marquant son retour sur le tapis rouge depuis la naissance de son premier enfant en 2024. Présente aux côtés de Colin Farrell, son partenaire dans le film « A Big Bold Beautiful Journey », l’actrice australienne célèbre à la fois un nouveau projet cinématographique et une nouvelle étape personnelle.

Connue pour ses performances marquantes dans « The Wolf of Wall Street », « I, Tonya » ou plus récemment « Barbie », Margot Robbie revient sous les projecteurs dans une posture rare à Hollywood : celle d’une actrice qui conjugue avec justesse visibilité médiatique, maternité et ambition artistique, sans se conformer aux clichés attendus.

Un retour attendu, sans mise en scène excessive

Vêtue d’une robe noire sobre et élégante, et avec sa chevelure blonde emblématique, Margot Robbie est apparue radieuse. Pas de mise en avant ostentatoire de son corps post-partum. Pas de récit sensationnaliste sur sa maternité. Juste une femme, présente pour son métier, aux côtés de ses collègues.

Ce retour est d’autant plus significatif qu’il s’agit de sa première apparition publique depuis qu’elle est devenue mère en 2024 avec son mari, le producteur Tom Ackerley. Le couple, très discret, n’a pas dévoilé le prénom de leur fils, affirmant ainsi leur volonté de préserver leur intimité familiale.

Continuer à travailler, sans renoncer à soi-même

Dans un contexte où les actrices sont souvent poussées à disparaître temporairement – ou à revenir « transformées » après la maternité – Margot Robbie fait un choix clair : poursuivre sa trajectoire professionnelle sans renier sa nouvelle vie de mère. Un positionnement qui mérite d’être souligné dans une industrie où la maternité est encore trop souvent perçue comme un frein à la carrière.

D’ailleurs, son retour à l’écran était amorcé dès mars dernier, lorsqu’elle a été aperçue sur le tournage de l’adaptation de « Wuthering Heights » par Emerald Fennell. Une collaboration qui confirme l’alignement de Margot Robbie avec des réalisatrices engagées, dans un cinéma féminin et féministe.

Représenter les femmes dans toute leur complexité

Avec « A Big Bold Beautiful Journey », Margot Robbie s’inscrit à nouveau dans un registre singulier. Le film, présenté comme une romance fantastique, sortira prochainement et marque un virage narratif après « Barbie » (2023), où elle incarnait une poupée devenue femme. Le film avait déjà été salué pour sa lecture critique des injonctions faites aux femmes.

Son rôle dans ce nouveau projet reste encore peu détaillé, mais la participation de Colin Farrell et le cadre romantique et onirique de l’intrigue laissent entrevoir une œuvre sensible, dans laquelle la féminité pourrait être explorée sous un angle moins normatif.

Une actrice qui continue de faire bouger les lignes

Margot Robbie n’est pas seulement une actrice à succès. Elle est aussi productrice (« Barbie », « Promising Young Woman »), militante discrète pour des récits plus équitables, et l’une des rares figures hollywoodiennes capables de naviguer avec justesse entre visibilité, responsabilité médiatique et choix artistiques engagés.

En apparaissant à Beverly Hills sans discours grandiloquent sur la maternité ni mise en scène spectaculaire de son corps, elle envoie un message fort : celui qu’il est possible d’exister pleinement en tant que femme, artiste et mère, sans devoir se justifier ni se transformer.

Ce retour médiatique inspire ainsi non pas par sa perfection visuelle, mais par sa sobriété et sa sérénité. Margot Robbie montre qu’il est possible de revenir dans l’espace public sans céder à la pression du « rebond post-bébé », ni sacrifier sa carrière à l’autel de la maternité. En cela, elle incarne un modèle féminin moderne : ni surhumaine, ni réduite à une fonction. Simplement présente, engagée, talentueuse – et respectée pour ce qu’elle apporte, non pour l’image qu’on attend d’elle.

Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
