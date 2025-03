Megan Fox maman pour la quatrième fois à 38 ans : Machine Gun Kelly annonce la naissance

À 38 ans, Megan Fox a donné naissance à son quatrième enfant. Ce nouveau chapitre de sa vie de mère a été révélé par une annonce tendre de son ex-compagnon, le chanteur Machine Gun Kelly. Une naissance discrète mais touchante, survenue dans un contexte post-séparation, qui montre la volonté des deux ex de rester unis autour de leur fille.

Une annonce poétique sur les réseaux sociaux

C’est sur Instagram que Machine Gun Kelly, de son vrai nom Colson Baker, a choisi d’annoncer la naissance de leur fille. Dans une courte vidéo en noir et blanc, on le voit tenir délicatement la petite main du nouveau-né. La légende qui accompagne la publication est simple mais évocatrice : « Elle est enfin là !! Notre petite graine céleste. 3/27/25 ».

Le couple, séparé depuis fin 2024, avait annoncer la grossesse de Megan Fox quelques temps avant. Cette annonce de la naissance a donc ému de nombreux fans, ravis d’apprendre que l’ancienne star de « Transformers » avait accueilli un nouvel enfant, son premier avec le chanteur et acteur américain Machine Gun Kelly.

Une famille recomposée et soudée

Megan Fox est déjà mère de trois garçons : Noah (12 ans), Bodhi (11 ans) et Journey (8 ans), nés de son précédent mariage avec l’acteur Brian Austin Green. Malgré leur séparation, Megan Fox et Brian Austin Green entretiennent des rapports amicaux et ont su préserver un équilibre dans la co-parentalité de leurs enfants – selon les tabloïds américains.

Machine Gun Kelly, de son côté, est aussi père d’une adolescente de 15 ans, Casie, née d’une relation antérieure. La naissance de cette petite fille vient donc agrandir une famille déjà bien établie et très médiatisée.

Depuis la naissance de sa fille, Megan Fox se concentre visiblement sur sa vie de famille. Loin des projecteurs et d’Instagram, l’actrice n’a pas encore réagi publiquement à la naissance. Après une année mouvementée sur le plan personnel, cette naissance semble marquer une étape importante et apaisée pour Megan Fox, qui jongle entre ses engagements professionnels et son rôle de mère.