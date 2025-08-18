Les Golden Globes sont souvent synonymes de glamour, de rires et de rencontres inattendues. Pour Emma Stone, l’édition 2011 restera gravée dans sa mémoire pour une raison bien particulière… et quelque peu embarrassante. Invitée à commenter ses anciens looks pour la série « Life in Looks » du magazine Vogue, l’actrice oscarisée a raconté avec humour une anecdote improbable impliquant sa mère, Krista Stone, et l’une des stars les plus célèbres de la planète : Angelina Jolie.

Une soirée mémorable… pour une question inattendue

« C’était une nuit vraiment, vraiment amusante », commence Emma Stone, en évoquant la cérémonie des Golden Globes 2011, à laquelle elle avait choisi de se rendre avec sa mère. Assises à la même table qu’Angelina Jolie, alors elle aussi en lice pour un prix, mère et fille profitent de l’événement – jusqu’à ce que Krista Stone, visiblement pleine de curiosité, lance à Angelina Jolie : « Est-ce que vous avez des enfants ?”.

Un moment que l’actrice n’a jamais oublié, tant la question semblait décalée – surtout quand on sait que la comédienne était déjà mère de 6 enfants à l’époque « c’était gênant ! », explique Emma Stone.

Angelina Jolie : une maternité publique bien connue

Pour mémoire, Angelina Jolie et Brad Pitt ont élevé ensemble 6 enfants : Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne. Une famille souvent mise en lumière dans les médias, qu’Angelina Jolie accompagne fréquemment sur les tapis rouges.

En 2021, elle posait encore avec 5 de ses enfants au Festival du Film de New York. La question de Krista Stone a donc suscité un mélange de gêne et d’amusement chez Emma, qui précise avoir raconté l’anecdote à Angelina, probablement avec un brin d’auto-dérision.

« Je ressemblais à un pouce » : Emma Stone rit aussi d’elle-même

Au-delà de cette rencontre marquante, l’actrice Emma Stone s’est également moquée de son apparence ce soir-là. Dans la vidéo, elle revient sur sa robe Calvin Klein couleur pêche, parfaitement assortie… à son bronzage : « Oh non, encore ce spray tan ! Je ressemble à un pouce uniforme. La robe est magnifique, mais pourquoi ai-je voulu accorder ma peau à sa teinte ? ». Une autocritique pleine d’humour, qui renforce l’image décomplexée et accessible de l’actrice, aujourd’hui âgée de 36 ans.

Deux actrices face à face en compétition

En 2011, Emma Stone était nommée pour son rôle dans « Easy A », tandis qu’Angelina Jolie concourait pour « The Tourist ». Même si aucune des deux n’a remporté le prix ce soir-là, leur proximité à table a donné lieu à cette interaction restée dans les mémoires… du moins du côté d’Emma.

Les Golden Globes, un décor propice aux rencontres insolites

L’actrice a également décrit l’ambiance particulière de l’événement, où les célébrités se croisent sans cesse autour de grandes tables rondes : « Vous avez l’impression de rencontrer en permanence des gens que vous n’avez vus qu’à la télévision ou au cinéma. Et tout le monde est plus petit que ce que vous imaginiez… sauf Conan O’Brien ». Une réflexion typiquement Emma Stone : un mélange de franchise, d’observation et de second degré.

Quatorze ans plus tard, Emma Stone garde ainsi de la soirée des Golden Globes 2011 un souvenir aussi tendre qu’embarrassant. Entre une rencontre improbable avec Angelina Jolie et un excès d’autobronzant, elle nous rappelle qu’à Hollywood aussi, les maladresses font partie de l’expérience humaine. Et si son anecdote fait sourire, c’est parce qu’elle révèle ce qui rend Emma Stone si attachante : une capacité à rire d’elle-même, même sous les projecteurs.