Cette championne de tennis s’agace des pleurs d’un enfant : sa réaction fait polémique

Une scène inattendue a récemment animé les tribunes de l’Open de Cincinnati. Opposée à Aryna Sabalenka lors d’un match intense, la joueuse britannique Emma Raducanu a exprimé son agacement face aux pleurs persistants d’un bébé dans le public. Si la scène a pu sembler anodine sur le moment, elle a depuis largement enflammé les réseaux sociaux, où les réactions se sont multipliées. Un simple moment d’agacement peut-il vraiment entacher une image publique ? Retour sur un échange qui n’est pas passé inaperçu.

Un moment de frustration en plein match

C’est au cours du troisième set, alors que la tension était à son comble, qu’Emma Raducanu s’est tournée vers l’arbitre pour demander une interruption : « Cela fait 10 minutes », aurait-elle déclaré, visiblement contrariée par les pleurs d’un bébé dans les tribunes.

L’arbitre, resté calme, lui a répondu : « C’est un enfant. Vous voulez que je le fasse sortir du stade ? Je peux appeler, mais nous devons continuer pour le moment ». Emma Raducanu, sans insister davantage, a alors haussé les épaules et repris le jeu – sous quelques applaudissements du public. La scène, captée par les caméras, a vite dépassé le cadre du stade.

Un extrait devenu viral sur les réseaux sociaux

Peu après la fin du match, plusieurs extraits circulaient déjà sur les plateformes sociales. Si certains spectateurs semblaient comprendre la gêne de la joueuse Emma Raducanu, les réactions en ligne ont été bien plus tranchées – et souvent moqueuses.

« Les vrais bébés, ce sont les joueuses », ironise un utilisateur sur X (ex-Twitter). « Elle est juste comme moi (déteste les bébés) », plaisante un autre. « Ce n’est pas le bébé qui fait perdre Raducanu, c’est Sabalenka qui est meilleure », tranche un commentaire. Certains internautes sont même allés jusqu’à qualifier son comportement de « capricieux » ou « embarrassant », dénonçant « un manque de sang-froid en pleine compétition ».

RADUCANU IS COMPLAINING BECAUSE A BABY HAS BEEN CRYING FOR THE PAST “10mins” AND SABALENKA IS LOOSING THE EASIEST POINTS. ABSOLUTE CINEMA. pic.twitter.com/npjTueGVQ0 — Set 1 Game 4 Break Point – NO (-130) (@enanrb) August 11, 2025

Un contexte tendu, un public partagé

Dans ce match très disputé face à une triple vainqueure en Grand Chelem, Emma Raducanu a livré une performance honorable, tenant tête à Aryna Sabalenka avant de s’incliner. Elle avait même réussi à conserver son service après cet épisode tendu. Au lieu d’être saluée pour sa combativité, c’est son échange avec l’arbitre qui a dominé les discussions autour du match.

Ce n’est pas la première fois qu’un bruit inattendu perturbe une rencontre de tennis – un sport où le silence est souvent scrupuleusement respecté pendant les échanges. Cette fois-ci, c’est la réaction de la joueuse qui a pris le dessus dans la narration médiatique.

Un comportement qui interroge plus largement

Cet incident soulève une question plus large : où tracer la limite entre exigence professionnelle et tolérance dans un sport public ? Les joueuses et joueurs doivent-ils composer avec toutes les distractions, ou est-il légitime de demander des conditions optimales, y compris dans un stade plein ?

Pour Emma Raducanu, cette séquence pourrait bien rester comme une leçon médiatique. Non pas pour ce qu’elle a dit, mais pour la façon dont une réaction, même brève, peut être amplifiée et réinterprétée dans l’espace numérique.

Si Emma Raducanu a perdu son match contre Aryna Sabalenka, c’est ainsi surtout l’épisode du bébé pleurant dans les tribunes qui a retenu l’attention du public. Une situation banale, mais devenue virale. Ce moment rappelle à quel point chaque geste, chaque parole, est scruté à l’ère des réseaux sociaux. Et que même au sommet du sport, les émotions humaines restent parfois difficiles à contenir – pour le meilleur ou pour le débat.