« Une icône de notre génération » : à 17 ans, Ariana Greenblatt s’impose déjà à Hollywood

À seulement 17 ans, Ariana Greenblatt s’impose déjà comme l’un des visages les plus reconnaissables de sa génération à Hollywood. En l’espace de quelques années, elle est passée d’enfant star sur Disney Channel à actrice confirmée dans des productions majeures. Aujourd’hui, avec une filmographie impressionnante, une présence remarquée sur les tapis rouges, et plus de 4 millions d’abonnés sur Instagram, elle captive à la fois le public, les professionnels de l’industrie et une jeunesse en quête de nouveaux modèles.

Une ascension précoce, mais maîtrisée

Née à New York en 2007, Ariana Greenblatt débute sa carrière à l’âge de 8 ans dans la série « Stuck in the Middle » sur Disney Channel. Elle y interprète Daphne Diaz, la benjamine d’une grande fratrie, et impose déjà un jeu naturel, comique et plein d’énergie. Très vite, elle attire l’attention d’Hollywood.

En 2017, elle décroche son premier rôle au cinéma dans « A Bad Moms Christmas », puis enchaîne les tournages à un rythme soutenu. En 2018, elle marque les esprits dans « Avengers: Infinity War » en incarnant la jeune Gamora, personnage central dans l’univers Marvel. Elle n’a alors que 10 ans.

Une palette de rôles toujours plus large

Loin de se cantonner aux rôles d’enfant, Ariana Greenblatt fait des choix ambitieux. Elle enchaîne les genres avec aisance : films d’animation (« Scoob! », « The Boss Baby »), musicals (« In the Heights »), science-fiction (« 65 » avec Adam Driver), et comédies sociales, à l’image de son rôle dans le phénomène mondial « Barbie » (2023), où elle donne la réplique à Margot Robbie. Un rôle qui lui vaut d’être nommée aux Screen Actors Guild Awards et aux Critics’ Choice Awards.

En parallèle, elle participe à la série à succès « Ahsoka » sur Disney+, incarnant la version jeune du personnage culte Ahsoka Tano, dans une performance saluée pour sa justesse et son intensité.

Une génération qui l’adopte

Ariana Greenblatt n’est pas seulement une actrice : elle est aussi devenue une figure montante de la culture pop, particulièrement auprès des jeunes. Active sur les réseaux sociaux, elle partage avec humour et simplicité des moments de tournage, des extraits de ses entraînements, et ses looks sur les tapis rouges.

Avec ses 4 millions de followers sur Instagram, elle incarne une nouvelle génération de stars, à la fois connectées, engagées et accessibles. On l’admire autant pour son talent que pour sa personnalité discrète et solaire.

Un agenda déjà bien rempli

En 2025, Ariana continue sur sa lancée. Elle est à l’affiche de « Fear Street: Prom Queen », un nouveau chapitre de la saga horrifique à succès, ainsi que du très attendu « Now You See Me: Now You Don’t », aux côtés de Jesse Eisenberg et Dave Franco. Elle y incarnera une jeune illusionniste aux talents hors normes, dans un rôle écrit spécialement pour elle.

Et ce n’est qu’un début : à Hollywood, producteurs et réalisateurs s’arrachent déjà son nom pour des projets à venir, saluant sa maturité professionnelle et sa capacité à porter des rôles complexes.

À 17 ans, Ariana Greenblatt n’a pas simplement grandi sous les projecteurs – elle a appris à les dompter. Actrice caméléon, figure aimée d’une génération qui se reconnaît en elle, elle s’impose comme une nouvelle référence du cinéma américain. Et si elle est encore au début de sa carrière, elle incarne déjà le futur d’un Hollywood plus jeune, plus diversifié et plus audacieux.