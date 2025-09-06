Paris Hilton se glisse dans la peau de Karl Lagerfeld et crée le buzz

Pour sa campagne « From Paris With Love », la maison Karl Lagerfeld a choisi de faire incarner son créateur légendaire par Paris Hilton, icône mondiale et businesswoman accomplie. Sous l’objectif du photographe Chris Colls, Paris Hilton multiplie les clins d’œil au couturier, arborant les tenues structurées, tailleurs monochromes et signatures emblématiques de la Maison – cravates, mitaines noires et lunettes XXL.

Une réinterprétation moderne et pop de l’héritage Karl Lagerfeld

La campagne, lancée au niveau international sur outdoor et réseaux sociaux, propose une vision décalée et élégante de l’esprit Lagerfeld : Paris Hilton y incarne un personnage à la fois irrévérencieux et authentique, fusionnant l’attitude rebelle et la force d’image couture. Aux côtés du mannequin Jon Kortajarena pour les silhouettes homme, Paris Hilton incarne la collection aussi bien dans des looks tailoring que dans les accessoires et bijoux arborant le K/Autograph, rappel du logo dessiné par Karl dans les années 1980.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Hilton (@parishilton)

Des valeurs de réinvention et d’individualité

Pier Paolo Righi, CEO de Karl Lagerfeld, voit dans Paris Hilton une ambassadrice naturelle de l’héritage maison : « Paris est autant une icône internationale qu’une femme d’affaires – elle et Karl ont marqué leur époque par la puissance de leur image et leur audace de réinvention ». Paris Hilton elle-même affirme avoir toujours admiré l’originalité du créateur, et souligne l’honneur de porter son héritage tout en restant fidèle à sa propre personnalité.

Un évènement attendu à la Paris Fashion Week

La campagne prendra toute sa dimension lors d’un événement exclusif prévu le 1er octobre 2025 à la Paris Fashion Week, où Paris Hilton sera l’égérie de la soirée, confirmant le dialogue espiègle entre héritage couture et culture pop initié par la collaboration.

Ce pari créatif marque la fusion réussie entre l’univers couture de Karl Lagerfeld et l’énergie iconique de Paris Hilton, démontrant que la mode évolue sans jamais renier ses figures les plus audacieuses et follement inspirantes.