Paris Hilton se glisse dans la peau de Karl Lagerfeld et crée le buzz

Fabienne Ba.
@parishilton/Instagram

Pour sa campagne « From Paris With Love », la maison Karl Lagerfeld a choisi de faire incarner son créateur légendaire par Paris Hilton, icône mondiale et businesswoman accomplie. Sous l’objectif du photographe Chris Colls, Paris Hilton multiplie les clins d’œil au couturier, arborant les tenues structurées, tailleurs monochromes et signatures emblématiques de la Maison – cravates, mitaines noires et lunettes XXL.

Une réinterprétation moderne et pop de l’héritage Karl Lagerfeld

La campagne, lancée au niveau international sur outdoor et réseaux sociaux, propose une vision décalée et élégante de l’esprit Lagerfeld : Paris Hilton y incarne un personnage à la fois irrévérencieux et authentique, fusionnant l’attitude rebelle et la force d’image couture. Aux côtés du mannequin Jon Kortajarena pour les silhouettes homme, Paris Hilton incarne la collection aussi bien dans des looks tailoring que dans les accessoires et bijoux arborant le K/Autograph, rappel du logo dessiné par Karl dans les années 1980.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Paris Hilton (@parishilton)

Des valeurs de réinvention et d’individualité

Pier Paolo Righi, CEO de Karl Lagerfeld, voit dans Paris Hilton une ambassadrice naturelle de l’héritage maison : « Paris est autant une icône internationale qu’une femme d’affaires – elle et Karl ont marqué leur époque par la puissance de leur image et leur audace de réinvention ». Paris Hilton elle-même affirme avoir toujours admiré l’originalité du créateur, et souligne l’honneur de porter son héritage tout en restant fidèle à sa propre personnalité.

Un évènement attendu à la Paris Fashion Week

La campagne prendra toute sa dimension lors d’un événement exclusif prévu le 1er octobre 2025 à la Paris Fashion Week, où Paris Hilton sera l’égérie de la soirée, confirmant le dialogue espiègle entre héritage couture et culture pop initié par la collaboration.

Ce pari créatif marque la fusion réussie entre l’univers couture de Karl Lagerfeld et l’énergie iconique de Paris Hilton, démontrant que la mode évolue sans jamais renier ses figures les plus audacieuses et follement inspirantes.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Jennifer Aniston révèle pourquoi elle n’a jamais été au Met Gala !

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Jennifer Aniston révèle pourquoi elle n’a jamais été au Met Gala !

Malgré son statut d’icône hollywoodienne et ses multiples apparitions sur les tapis rouges les plus prestigieux, l'actrice, réalisatrice...

« Trop tatouée » ? Cette femme fait l’objet d’un véritable clash sur les réseaux

Depuis l’adolescence, Mariana se livre à une passion dévorante pour les tatouages, recouvrant progressivement son corps d’un encre...

« Elle est divine » : à 50 ans, Chloë Sevigny signe une tenue inoubliable

Chloë Sevigny n’en finit plus de bousculer les codes. L'actrice américaine prouve une fois de plus qu’elle reste...

Disparition du styliste italien Giorgio Armani, icône de la mode

Le monde de la mode perd l’une de ses figures les plus emblématiques. À 91 ans, Giorgio Armani...

À 50 ans, Eva Longoria rayonne en look chic de septembre

En France le soleil s’est déjà éclipsé pour laisser place à la rentrée, l’occasion pour Eva Longoria de...

« Elle devrait devenir chauve ! » : la tendance inattendue des fans de Sabrina Carpenter

Et si Sabrina Carpenter rasait tout ? La chanteuse, autrice-compositrice-interprète et actrice américaine n’a pas (encore) sauté le...