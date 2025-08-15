Hailey Bieber craque pour la robe la plus chic de la fin d’été

Hailey Bieber confirme son statut d’icône mode avec une micro-robe à pois chic et transparente. Parfaite pour les douces soirées estivales, cette pièce rétro est un hommage aux classiques des années 50, revisitée avec fraîcheur.

Le pois : l’imprimé intemporel et tendance

Hailey Bieber ne suit pas les tendances, elle les créée. Après avoir popularisé le motif citron à travers ses courbes, elle succombe à l’imprimé pois ou polka dots. Ce motif emblématique des années 50 reste une valeur sûre pour les modeuses. Il passe partout et se fond avec tous les corps, mais fidèle à elle-même, la détentrice de la marque de cosmétiques Rhode lui a apporté une petite variante.

Dans une récente publication, elle arbore une robe blanche à pois rouges, en mousseline légère et transparente avec une doublure opaque. Elle joue la carte du rétro. Le côté romantique de ce look est renforcé par un décolleté Bardot et un détail de rosette sur l’épaule, apportant une touche féminine délicate.

 

Une tenue pensée pour la fin de l’été

La robe s’arrête à la naissance des cuisses et dévoile subtilement les jambes de Hailey.  Elle est idéale pour prolonger la douceur des soirées estivales avec élégance et décontraction. Dans cette démonstration de style, Hailey donne un autre aperçu de l’iconique robe à pois, plus dans l’air du temps. Ce modèle, dont la référence est restée secrète, est d’une rare finesse. Avec ses manches qui ne couvrent qu’à moitié et sa teinte rafraîchissante, elle coche tous les critères exigés à l’aube de l’été indien.

Pour compléter sa tenue, elle choisit des sandales fines, un accessoire phare de l’été revisité en version noire par Prada. Un make-up naturel et glowy vient parfaire ce look, pour un esprit vacances qui s’étire de bas en haut.

Hailey Bieber, championne de la mode vintage et détendue

Déjà adepte du style vintage, Hailey avait précédemment fait sensation avec un pantalon capri à pois à New York, prouvant ainsi que cette tendance est plus que jamais d’actualité. Entre classiques revisités et silhouettes épurées, elle incarne la cool girl chic capable de mixer modernité et héritage stylistique.

Avec cette micro-robe, Hailey Bieber invite à adopter le pois toute l’année, prouvant qu’un imprimé classique peut être le symbole d’un style à la fois intemporel et ultra contemporain.

