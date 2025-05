Mini-robe, rouge flamboyant… les apparitions royales qui ont électrisé le GP de Monaco

Charlene de Monaco et Charlotte Casiraghi ont brillé par leur élégance lors du Grand Prix de Monaco 2025, le 25 mai. Entre glamour royal et passion automobile, les apparitions de la famille princière ont une fois de plus captivé les regards.

Un week-end placé sous le signe du style et de la vitesse

À Monaco, le Grand Prix n’est pas seulement un rendez-vous sportif. C’est aussi un véritable défilé d’élégance et de personnalités influentes. Le 25 mai 2025, sous un soleil éclatant, les gradins et paddocks de la Principauté ont vu défiler stars du sport, de la mode et du cinéma. Ce sont les membres de la famille princière monégasque qui ont attiré les regards les plus appuyés, incarnant à la perfection l’union du chic et de la tradition.

Sur la ligne d’arrivée, à l’heure de la remise du trophée à Lando Norris (McLaren Racing) – vainqueur de cette édition – c’est le couple princier, Albert et Charlene de Monaco, qui s’est avancé, rayonnant de prestance.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Palais Princier de Monaco (@palaisprincierdemonaco)

Charlene de Monaco en rouge Ferrari

La princesse Charlene a marqué cette journée d’une apparition flamboyante, à la hauteur de l’événement. Dans un ensemble rouge vif, évoquant sans détour les couleurs emblématiques de Ferrari, elle a rendu un clin d’œil élégant à l’écurie monégasque soutenant le pilote Charles Leclerc, arrivé en deuxième position.

Composé d’une blouse à manches longues et d’un pantalon à la coupe droite, ce total look mettait en valeur sa silhouette longiligne. Des escarpins assortis et un maquillage subtilement appuyé – lèvres rouges, liner noir – ont complété cette tenue parfaitement maîtrisée. Les cheveux attachés dévoilaient un port de tête affirmé, sublimé par des boucles d’oreilles discrètes en diamant. Un look à la fois symbolique et parfaitement en phase avec l’univers du sport automobile.

Charlotte Casiraghi : la mini-robe qui capte tous les flashs

Autre apparition remarquée : celle de Charlotte Casiraghi, toujours fidèle à un style moderne et raffiné. Venue en compagnie de son fils Raphaël, la fille de Caroline de Monaco s’est illustrée dans une mini-robe noire matelassée, au col blanc contrastant. Une silhouette estivale qui associait fraîcheur et sobriété.

Accessoirisée avec goût – sandales brillantes beiges, sac matelassé rose, et lunettes de soleil oversized – Charlotte a une nouvelle fois affirmé son sens du style, entre décontraction et sophistication. Une façon pour elle d’incarner une royauté accessible, attentive à son époque et à la spontanéité de la mode contemporaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charlotte Casiraghi ♡ (@dailycharlottecasiraghi)

Un événement où élégance rime avec diversité

Le Grand Prix de Monaco est depuis longtemps un lieu de convergence entre haute couture, sport mécanique et figures publiques. Ce week-end n’a pas fait exception, accueillant une diversité de visages et de styles : la mannequin Naomi Campbell, la chanteuse Dua Lipa, l’acteur Patrick Dempsey, le footballeur Kylian Mbappé, ou encore l’ancien footballeur Zinédine Zidane ont croisé les membres de la famille princière dans une ambiance à la fois festive et feutrée.

Si les projecteurs se sont concentrés sur les podiums, les tribunes n’étaient pas en reste. Chaque apparition publique devient l’occasion d’un dialogue subtil entre tradition monégasque et représentation moderne du glamour.

Le Grand Prix de Monaco 2025 a ainsi prouvé une fois encore que la mode et la monarchie peuvent cohabiter avec audace. Entre la prestance affirmée de Charlene de Monaco et l’élégance décontractée de Charlotte Casiraghi, la famille princière continue d’écrire sa propre définition du style. Un style qui s’adapte aux événements, reflète les personnalités, et célèbre à sa façon la diversité des expressions féminines dans la sphère publique.