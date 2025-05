À 57 ans, Nicole Kidman ose l’extravagance totale pour un photoshoot

Nicole Kidman prouve une fois de plus que l’audace n’a pas d’âge. L’actrice oscarisée, habituée aux transformations spectaculaires pour ses rôles, s’empare cette fois de l’univers de la mode pour afficher un style résolument extravagant. En couverture du numéro de mai 2025 du magazine Allure, elle se dévoile méconnaissable, coiffée de perruques cuivrées à la coupe futuriste, brouillant les frontières entre style, jeu d’acteur et performance artistique.

Un look pensé dans les moindres détails

Ce shooting, à la croisée de l’expérimentation esthétique et de la haute couture, marque un nouveau chapitre dans le parcours de l’actrice, qui n’a jamais craint de se réinventer. En arborant trois longueurs différentes de la même perruque cuivrée du carré court effilé à la chevelure mi-longue, Nicole Kidman confirme son goût pour l’excentricité maîtrisée.

Le stylisme de cette séance photo ne laisse rien au hasard. Dans l’un des clichés, Kidman apparaît en robe fuchsia signée Roberto Cavalli, longue jusqu’au sol, associée à une perruque très courte aux mèches asymétriques. Ce look évoque le style cyberpunk et a d’ailleurs suscité des comparaisons enthousiastes avec l’héroïne du « Cinquième Élément », Leeloo, incarnée par Milla Jovovich dans le film culte de 1997.

Dans d’autres prises, elle arbore des versions plus longues de la même perruque, effleurant tour à tour les épaules puis la poitrine, toujours avec une frange décoiffée qui casse les codes traditionnels du glamour hollywoodien.

Le styliste capillaire Evanie Frausto, connu pour son travail novateur, est à l’origine de ces coiffures. Il a utilisé la gamme Pravana ChromaSilk HydraGloss pour intensifier la brillance et sublimer les tons cuivrés. Son post Instagram a d’ailleurs été salué par les internautes, qui n’ont pas manqué de complimenter le résultat : « Everything about this hair is perfect omg », peut-on lire parmi les commentaires.

Quand la perruque devient manifeste

Plus qu’un simple accessoire, la perruque devient ici un manifeste artistique. Nicole Kidman joue avec les codes de l’identité visuelle comme elle le fait avec les rôles qu’elle incarne à l’écran : avec précision, audace, et toujours un pas d’avance sur les tendances.

Dans un autre cliché marquant, elle arbore un t-shirt oversize blanc signé Balenciaga, orné de trois photos d’elle-même. Ce vêtement fait partie d’une série de la maison de couture mettant à l’honneur ses égéries aux côtés de Kim Kardashian et Michelle Yeoh. Le t-shirt, en édition limitée, est proposé à 825 dollars, soulignant la dimension exclusive du projet.

Une apparition remarquée au Met Gala

Ce goût du camouflage maîtrisé n’est pas nouveau chez l’actrice. Plus tôt en mai 2025, Nicole Kidman avait déjà créé la surprise sur le tapis rouge du Met Gala en arborant une coupe pixie bicolore. Très vite, les spéculations avaient enflammé les réseaux sociaux : avait-elle réellement coupé ses cheveux ? La réponse, donnée quelques jours plus tard dans une interview à la chaîne australienne Channel Seven, a levé tout doute.

« Tout le monde me demande : ‘Tu as vraiment coupé tes cheveux ?’ Et je réponds : ‘Non, pas du tout’ », a-t-elle déclaré avec humour. Encore une fois, la transformation était l’œuvre d’une perruque, confirmant son attrait pour ces accessoires qu’elle manie avec autant de liberté que de finesse.

L’audace comme signature

Nicole Kidman n’en est pas à sa première métamorphose. Que ce soit pour incarner Virginia Woolf dans « The Hours » ou pour dominer les tapis rouges avec une élégance redéfinie, elle a toujours utilisé son image comme un terrain d’expression, jamais figé, toujours évolutif.

Son apparition dans le magazine Allure illustre une tendance plus large dans l’industrie de la mode et du divertissement : celle d’un effacement progressif des frontières entre âge, genre, style et identité. À travers ses choix, Nicole Kidman devient plus qu’une muse : une figure active de réinvention permanente, en pleine possession de son image.

À 57 ans, Nicole Kidman ne se contente pas d’être une icône de cinéma. Elle incarne une vision moderne de la féminité, faite d’indépendance, de créativité et d’une liberté stylistique sans limites. Ce photoshoot pour Allure célèbre ainsi le droit de changer, d’oser, et d’exister en dehors des cases.