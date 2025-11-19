« Magnifique » : cette Miss France ose le blond et crée la surprise

Diane Leyre, Miss France 2022, a récemment fait sensation en adoptant un blond lumineux pour un shooting photo. Cette transformation capillaire temporaire, qui lui donne des airs de Brigitte Bardot, a séduit sa communauté et fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux.

Un look rétro-glam

Pour ce shooting, Diane Leyre a porté une perruque blonde avec une frange bien fournie, coiffée à la manière des années 60. Son maquillage a souligné ses yeux d’un smoky charbonneux tandis que ses lèvres sont restées naturelles, sublimées d’une teinte nude. Cette mise en beauté inspirée de l’icône hollywoodienne a apporté une touche de glamour sophistiqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Diane Leyre (@dianeleyreoff)

Une tenue à l’image du style iconique

Diane Leyre a complété son look avec une robe courte beige, droite, dotée de poches aux boutons dorés, évoquant la mode des années 50-60. Cette tenue égante, associée à des escarpins pointus, illustrait parfaitement son jeu entre nostalgie et modernité, renforçant sa ressemblance frappante avec Brigitte Bardot.

Cette métamorphose capillaire le temps d’un shooting confirme une nouvelle fois que Diane Leyre n’a pas peur d’expérimenter avec son style et d’oser des transformations. Entre hommage à une icône du cinéma et modernité, elle réussit à captiver et inspirer, prouvant que le glamour peut se réinventer à chaque apparition.