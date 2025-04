À Bahreïn, la famille royale d’York fait sensation sur le circuit

Le Grand Prix de Bahreïn a pris des allures royales le 13 avril 2025. Parmi les spectateurs privilégiés du circuit de Sakhir, plusieurs membres de la famille royale britannique ont été aperçus, attirant l’attention des objectifs autant que celle des passionnés de Formule 1.

Une réunion familiale sous le soleil de Sakhir

La princesse Beatrice d’York, accompagnée de son mari Edoardo Mapelli Mozzi, a assisté à la course depuis les tribunes VIP. À leurs côtés, la princesse Eugenie d’York et son époux Jack Brooksbank ont également pris part à l’événement, dans une ambiance détendue et familiale.

Non loin de là, leur mère, Sarah Ferguson, duchesse d’York, a elle aussi été remarquée. Vêtue d’un blouson en cuir signé AN-Y1 – une marque inspirée des tenues de pilotes – elle s’est montrée particulièrement en phase avec l’univers de la course automobile.

Autres figures présentes dans les paddocks : Zara Tindall, fille de la princesse Anne, et son frère Peter Phillips. Tous deux sont venus profiter de l’événement, renforçant l’image d’une royauté proche, complice et unie autour d’une passion commune.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Royal Fashion Daily (@royal.fashion.daily)

Une apparition remarquée de Beatrice d’York

Cette sortie marquait l’une des premières apparitions officielles de la princesse Beatrice depuis la naissance de sa fille, Athena Elizabeth Rose, le 22 janvier dernier. L’enfant, née prématurément, se porte aujourd’hui bien, comme l’a révélé la jeune maman dans un essai publié dans la version britannique du magazine Vogue en mars. Elle y partageait un témoignage intime sur sa grossesse : « J’ai eu une vie hors du commun, mais mes joies et mes craintes liées à la grossesse et à la maternité sont les mêmes que celles de millions d’autres femmes à travers le monde ».

Loin de tout protocole figé, Beatrice et son époux sont apparus radieux dans des clichés partagés sur Instagram. Edoardo Mapelli Mozzi a publié deux photos en story : l’une à ses côtés avec Beatrice, l’autre montrant Eugenie et Jack, tous deux souriants et visiblement heureux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par WAJD ROYALS (@calm_933)

Des tenues sobres et élégantes

Côté style, les princesses ont également fait mouche. Beatrice avait opté pour une robe écrue à motifs verts signée Sézane, tandis qu’Eugenie portait une robe verte à manches courtes, fendue sur le côté. Des looks simples, élégants et parfaitement adaptés à l’événement. Cette sortie familiale à Bahreïn montre une autre facette de la royauté britannique : celle de la modernité et de la décontraction, loin des apparitions strictement cérémonielles.

Entre passion pour les sports mécaniques et moments partagés loin de la pression médiatique, la famille royale d’York a su marquer les esprits à Bahreïn, avec naturel et élégance. Une parenthèse médiatisée, mais résolument intime, où complicité, style et chaleur humaine ont pris le pas sur le décorum.