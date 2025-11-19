La beauté de cette chanteuse coréenne sur scène surprend tout le monde

Lors de la récente performance du girl group sud-coréen ITZY, la chanteuse Yuna a particulièrement attiré l’attention grâce à un gros plan sur son visage qui a fait sensation sur les réseaux sociaux. Sa beauté lumineuse a fait parler les fans et internautes, lui valant des compliments enthousiastes.

Un close-up qui fait sensation

Ce qui a surtout marqué les spectateurs, c’est un close-up très travaillé sur le visage de Yuna lors du show. Ce focus a permis de révéler une nouvelle facette de sa beauté et a rapidement été repris en images virales sur diverses plateformes, mettant en avant son « rayonnement naturel ».

ITZY’s Yuna is gaining attention for her visuals during ITZY’s recent performance. pic.twitter.com/D21eo9ULC2 — ITZY BASE (@itzypopbase) November 16, 2025

Des compliments unanimes sur sa beauté

Sur les réseaux sociaux, les commentaires sont élogieux et chaleureux. Nombreux sont ceux qui la décrivent comme « une vraie déesse », « d’une beauté pure » et affirment qu’« elle n’a jamais été aussi belle ». Ce retour positif souligne à quel point Yuna a su captiver le public au-delà de ses performances artistiques.

La présence scénique de Yuna

Au-delà de son apparence, c’est aussi la présence scénique de Yuna qui impressionne. Énergique, élégante et charismatique, elle fait partie des atouts majeurs du girl group sud-coréen ITZY sur scène, ce qui renforce encore l’admiration portée à son image lors de cette prestation.

Grâce à ce close-up révélateur et aux réactions du public, Yuna d’ITZY s’impose une fois de plus comme une icône beauté de la scène K-pop. Son éclat naturel et sa grâce pendant les performances continuent de séduire et d’inspirer, faisant d’elle une figure incontournable du groupe et du genre.