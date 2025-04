Cette miss Univers brille en bikini : c’est la couleur tendance de l’été !

Quand une ancienne Miss Univers fait une apparition remarquée sur les réseaux sociaux, la sphère mode s’emballe. Et pour cause : Iris Mittenaere vient de signer un look de plage qui pourrait bien s’imposer comme la référence estivale de 2025. En bikini dans une teinte chaude et raffinée, elle met la lumière sur la couleur incontournable de la saison : le marron glacé.

Une couleur qui sublime toutes les carnations

Souvent relégué aux palettes automnales, le marron revient en force dans les collections de cet été 2025. Rebaptisé « Mocha Mousse » par Pantone, ce brun doux et profond a tout pour plaire : il met en valeur toutes les carnations, du teint porcelaine au bronzage doré, et confère une allure chic sans effort. Porté par Iris Mittenaere sur une plage ensoleillée, le bikini dans ce coloris devient instantanément désiré.

Un modèle sculptant

C’est dans un ensemble signé Calzedonia qu’Iris s’est affichée : coupe minimaliste, décolleté pigeonnant, tissu effet satiné… le tout composé pour flatter les lignes du corps tout en captant la lumière. Associé à un paréo imprimé et un chapeau de paille, le look a tout de la parfaite tenue de plage pour les personnes qui veulent conjuguer confort, style et tendance.

Le marron glacé : star des plages cet été

Le marron glacé, avec sa douceur naturelle, permet cette mise en valeur tout en subtilité. Déjà repéré chez de nombreuses marques, cette teinte s’invite sur les maillots une pièce, les bikinis noués ou encore les modèles texturisés. Une alternative au noir classique, parfaite pour les personnes qui veulent sortir du lot avec élégance. De nombreuses influenceuses l’ont adopté, renforçant encore son statut de coloris phare.

Depuis sa rupture très médiatisée, Iris Mittenaere semble rayonner d’une nouvelle énergie. Ses publications récentes la montrent épanouie, active, entre voyages, mode et instants simples. En arborant un bikini tendance, elle rappelle que le style peut être un levier de confiance, surtout dans ces moments où l’on se redécouvre. Envie d’adopter la tendance de l’été ? Le bikini marron glacé s’impose comme une valeur sûre. Chic, flatteur, moderne, il fait déjà partie des favoris de la saison.