« Voici ce à quoi ressemble 60 ans » : cette ex-mannequin fait sensation en maillot

Sur Instagram, une photo suffit parfois à bousculer les standards bien ancrés. À 60 ans, Paulina Porizkova, ancienne égérie des podiums et visage incontournable des années 80, prouve que la beauté ne connaît pas de date de péremption. En postant deux clichés volontairement contrastés – l’un en maillot de bain sous une lumière flatteuse, l’autre sans maquillage – elle cherche à rétablir une vérité : celle de l’âge vécu sans filtre, avec lucidité et fierté.

Une icône qui refuse de se plier à l’âgisme

Paulina Porizkova n’est pas seulement une figure historique de la mode, elle est devenue, au fil des années, une voix influente contre l’âgisme. Sur ses réseaux sociaux, elle se dévoile souvent sans maquillage, sans retouche, dans des instants de vie bruts. Son objectif ? Briser l’injonction à la jeunesse éternelle, encore trop pesante pour les femmes, même célèbres.

Dans sa dernière publication, elle juxtapose deux photos d’elle : l’une la montrant en maillot de bain sur fond de lumière dorée, l’autre capturant un moment du quotidien, sans mise en scène. En légende, elle écrit : « C’est moi. En vacances, jolie lumière, posant pour une photo. C’est aussi moi. À la maison, mauvaise lumière, pas en train de poser. Voici ce à quoi ressemble 60 ans ». Un message sincère qui a rapidement résonné chez des milliers d’abonnés, récoltant plus de 170 000 likes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

Dire non à la peur de vieillir

Le succès de cette publication ne repose pas seulement sur le contraste visuel, mais sur le propos. Paulina Porizkova évoque un mode de vie imparfait – parfois équilibré, parfois non – dans lequel elle navigue avec bienveillance envers elle-même. Elle ne prône pas un idéal de perfection, mais un équilibre personnel, avec ses hauts et ses bas.

Un discours inspirant pour toutes les générations

Les rides, pour Paulina, ne sont pas à effacer mais à comprendre. Elles racontent une histoire, la sienne comme celle des autres. Et ce n’est pas un hasard si cette prise de parole émane d’une femme qui a connu le sommet des podiums : elle sait à quel point les standards de beauté peuvent devenir des carcans.

Depuis quelques années, Paulina Porizkova alimente ainsi un compte Instagram où elle refuse le jeu des filtres et des retouches excessives. Elle y publie des photos naturelles, prises sur le vif, sans volonté de se montrer sous un jour « parfait ». Ce refus du faux, dans un univers saturé de simulacres visuels, fait écho à une volonté plus large : encourager les femmes à se réapproprier leur image.

Elle incarne une beauté qui ne repose plus sur la jeunesse, mais sur la confiance. Une beauté vécue, et non façonnée. En cela, elle inspire bien au-delà du cercle des passionné·es de mode. Elle touche celles et ceux qui se reconnaissent dans une parole authentique, non édulcorée.

Paulina Porizkova redéfinit la beauté à 60 ans, non par provocation mais par fidélité à elle-même. Son engagement contre l’âgisme, nourri de sincérité et de cohérence, résonne dans un monde encore trop attaché aux apparences figées. En osant s’exposer telle qu’elle est, elle ouvre un espace de réflexion collective : et si, à tout âge, la beauté était avant tout une question d’acceptation ?