Nicole Kidman à l’affiche d’un nouveau thriller Netflix : voici pourquoi elle a mal vécu le tournage

Frissons et tourments hors caméra : Nicole Kidman révèle les dessous perturbants du tournage de son dernier thriller sur Netflix.

Le nouveau thriller Netflix avec Nicole Kidman : contexte et synopsis

Dévoilé en grande pompe lors de la Mostra de Venise, le film Babygirl, réalisé par l’audacieuse Halina Reijn, a permis à Nicole Kidman d’être nommée meilleure actrice. Cette performance remarquable est le fruit d’un rôle complexe où elle incarne la dirigeante d’une entreprise new-yorkaise prise dans les filets d’une relation interdite avec son jeune stagiaire. La tension dramatique atteint son apogée alors que sa vie conjugale vacille et que ses désirs la conduisent vers des jeux érotiques audacieux.

Cette œuvre cinématographique n’est pas un simple thriller : elle explore les méandres des relations humaines et met en lumière une facette vulnérable de l’actrice australo-américaine. Le film promet une expérience cinématographique intense, prévue pour ravir les spectateur.rice.s le 25 décembre 2024.

Un synopsis envoûtant

Le cadre est posé dans l’éclatante métropole de New York, où une femme d’affaires prospère se retrouve émotionnellement déchirée entre un mariage qui s’effiloche et un désir irrésistible pour un homme bien plus jeune qu’elle. Interprété par Antonio Banderas, le mari délaissé devient une figure périphérique dans cette spirale passionnelle. Le film tisse sa toile autour de cet amour défendu, explorant les conséquences inéluctables qu’engendrent choix personnels et secrets professionnels.

Une intrigue qui captive

La trame narrative se déploie sur fond de dilemmes moraux et de luttes intérieures, offrant aux spectateur.rice.s un suspense haletant. Chaque scène est méticuleusement orchestrée pour tenir en haleine jusqu’à la dernière minute. L’intrigue est rythmée par des révélations successives qui dessinent peu à peu le portrait complexe d’une femme partagée entre raison et passion.

Avec ce nouveau projet diffusé sur Netflix, Nicole Kidman continue à asseoir sa domination sur le monde des séries télévisées tout en revenant à ses premiers amours : le grand écran. Ce thriller érotique s’annonce comme une pièce maîtresse dans la carrière déjà emblématique de l’actrice.

Les raisons des difficultés rencontrées par Nicole Kidman lors du tournage

Le tournage de « Babygirl » a été particulièrement éprouvant pour Nicole Kidman, une actrice pourtant habituée aux défis du cinéma. Le film, qui traite de sujets intenses et émotionnellement lourds, a exigé d’elle une immersion totale dans un rôle à la fois complexe et épuisant sur le plan psychologique.

Un engagement psychologique total

L’une des principales difficultés rencontrées par l’actrice résidait dans la nature du personnage qu’elle incarnait. Interpréter une mère en proie à des tourments intérieurs, confrontée à des situations extrêmes, a demandé à l’actrice de puiser profondément dans ses émotions. Cette immersion constante dans des états d’âme sombres a eu un impact sur son bien-être, rendant le tournage émotionnellement épuisant.

Il ne faut pas oublier que l’actrice a dû tourner des scènes érotiques. Nicole Kidman affirme que ça a été « une sensation très étrange. C’est quelque chose que vous faites et réservez normalement à vos vidéos personnelles. Ce n’est pas destiné à être vu par tout le monde ! »

Des conditions de travail compliquées

De plus, les conditions de tournage étaient loin d’être idéales. Certaines scènes ont été filmées dans des environnements difficiles, ajoutant une pression physique à l’intensité émotionnelle déjà présente. Les longues heures de travail, couplées à la nécessité de maintenir une concentration et une performance au plus haut niveau, ont rendu le processus particulièrement éprouvant.

Malgré ces obstacles, la détermination et le professionnalisme de Nicole Kidman lui ont permis de livrer une performance remarquable, témoignant de sa résilience et de son talent incontestable. Il ne reste plus qu’à patienter quelques mois avant de voir ce thriller.