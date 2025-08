À 60 ans, elle pose en maillot de bain sans retouche et sans maquillage, elle est sublime !

Le monde de la mode et des réseaux sociaux a vibré récemment autour de l’authenticité d’une icône : à 60 ans, Paulina Porizkova s’est affichée sur la plage, en maillot de bain, le visage nu, la chevelure argentée, le corps affiché fièrement. Un éloge vibrant du vrai, bien loin des filtres artificiels et de la quête illusoire de jeunesse éternelle.

Un cliché sans filtre, une liberté retrouvée

Oubliés les artifices : ni make-up, ni retouche numérique ! Cette image célèbre une féminité rayonnante et sûre d’elle, loin des injonctions à cacher rides et âge. En bikini, souriante, celle que l’on a connue star des podiums dans les années 80 et 90 prouve que la beauté mature s’impose par sa présence, sa lumière et sa vérité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

Le message fort d’une femme qui affirme son âge

Dans la légende de cette photo, Paulina Porizkova partage un message simple et profond : « Vieillir est un privilège et une aventure ». Ce sont 60 années de vie, de joies, de doutes et de rencontres qui sculptent les traits et le regard – pas le bistouri ni la magie numérique. « La beauté d’avoir 60 ans, c’est de réaliser que l’essentiel se joue dans le chemin, avec ses hauts et ses bas, pas dans la perfection », aime-t-elle rappeler.

L’enthousiasme du public : un soutien massif

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Un flot de commentaires chaleureux a salué son audace et son honnêteté, remerciant cette figure de leur offrir l’exemple d’une esthétique décomplexée et solaire à tout âge. Beaucoup avouent être libérés de complexes inutiles, inspirés à photographier leur propre réalité, défauts compris.

Vieillir : une nouvelle norme beauté ?

Par ce geste, elle contribue à renverser les codes : la cinquantaine et la soixantaine ne sont plus synonymes de retrait ou d’invisibilité mais de fierté retrouvée. Oser apparaître sans retouche ni maquillage, c’est s’autoriser à écrire une nouvelle histoire de l’âge, où la singularité et le vécu sont célébrés comme des atouts.

Sublime, naturelle et puissante, Paulina Porizkova offre ainsi un miroir libérateur à toutes celles qui redoutent de ne plus jamais se trouver belles après 40, 50 ou 60 ans. Et fait passer un souffle d’optimisme… à toute la société.