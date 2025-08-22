« Pourquoi elle a fait ça ? » : la nouvelle coupe de Keke Palmer fait débat

À l’approche de son anniversaire, l’actrice et chanteuse Keke Palmer a dévoilé une toute nouvelle coupe de cheveux sur Instagram le 17 août 2025. Après plusieurs mois avec une chevelure flamboyante orangée, la star a opté pour un pixie cut ultra-court, agrémenté d’une micro-frange audacieuse. Si beaucoup de fans ont salué son audace, certains internautes se sont montrés sceptiques, allant jusqu’à commenter : « Pourquoi elle a fait ça ? ».

Un look entre rétro et modernité

Sur ses selfies pris dans une voiture, Keke Palmer affiche un style inspiré des années 1990, revisité avec une touche contemporaine. Sourcils fins, lèvres ultra glossy, cils courts et fournis, le tout sublimé par une touche de blush éclatant : un vrai mélange entre nostalgie et modernité. Comme le souligne le coiffeur new-yorkais Jérôme Lordet dans Teen Vogue, le pixie cut est une coupe qui « révèle le visage, met en valeur la structure osseuse et offre un rendu audacieux mais raffiné ».

Les fans partagés

Sur Instagram et Twitter, les réactions n’ont pas tardé. Certains fans, surpris par le changement radical, se sont demandé « Pourquoi elle a fait ça ?? ». D’autres ont au contraire applaudi sa décision, voyant dans ce look une preuve supplémentaire de son assurance et de son indépendance : « Elle fait ce qu’elle veut et elle a bien raison ».

Une tendance de l’automne 2025

Avec cette transformation, Keke Palmer s’inscrit dans deux tendances capillaires phares de l’automne : le retour du pixie cut et les nuances ginger qui séduisent de nombreuses célébrités, de Camila Mendes à Chappell Roan. Une coupe courte, simple à entretenir et parfaite pour la rentrée, qui pourrait bien revenir en force dans les prochains mois.

Un message d’affirmation personnelle

Au-delà de la mode, cette coupe est aussi un acte de liberté. Dans un monde où les femmes, et particulièrement les célébrités, sont constamment jugées sur leur apparence, Keke Palmer rappelle qu’elle seule décide de son style. Cette démarche envoie un message fort : les changements de look ne doivent pas être expliqués ni justifiés, ils sont l’expression d’une identité en mouvement.

Que l’on adore ou que l’on s’interroge, la nouvelle coupe de Keke Palmer ne laisse personne indifférent. Elle illustre parfaitement sa capacité à imposer ses choix et à inspirer, tout en lançant sans doute l’une des tendances capillaires les plus fortes de l’automne. Et si certaines personnes doutent encore, une chose est sûre : Keke Palmer restera fidèle à elle-même. En attendant de découvrir ses prochains projets, il ne reste plus qu’à lui souhaiter un joyeux anniversaire le 26 août prochain !