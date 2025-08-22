« Elle était trop vieille pour le rôle » : cette actrice a été remplacée dans un film culte

Difficile d’imaginer « Mean Girls » sans l’actrice Lindsay Lohan dans la peau de Cady Heron ou sans l’actrice Rachel McAdams en Regina George, la reine des abeilles la plus culte du cinéma des années 2000. Pourtant, le réalisateur Mark Waters vient de révéler que la répartition des rôles aurait pu être toute autre : Rachel McAdams devait initialement incarner Cady… avant d’être jugée « trop âgée » pour ce rôle.

Quand Lindsay Lohan voulait être Regina

En 2004, l’actrice Lindsay Lohan sortait du succès de « Freaky Friday » et rêvait d’incarner un personnage puissant et charismatique. « Je voulais jouer Regina », confiait-elle déjà en 2022 dans Vogue. Les producteurs, eux, ont préféré la placer au centre de l’histoire en lui offrant le rôle de Cady Heron, l’adolescente ingénue qui découvre l’univers impitoyable des « Plastics ».

Mark Waters se souvient : « Lindsay avait une énergie très proche de celle de Regina. Elle était forte, déterminée, presque intimidante. Mais après »Freaky Friday’, il était évident qu’elle devait être l’héroïne principale ».

Rachel McAdams, jugée « trop âgée » pour Cady

Lorsque l’équipe cherche une actrice pour incarner Cady, Rachel McAdams, alors âgée de 25 ans, passe une audition. Le réalisateur Mark Waters reconnaît immédiatement son talent, mais tranche : « Tu es bien trop vieille pour ce rôle ». Pourtant, il garde son nom en tête et finit par lui proposer le rôle de Regina George.

Un choix qui s’avère payant. L’âge plus avancé de Rachel McAdams par rapport au reste du casting apporte une aura de maturité et de pouvoir qui renforce son personnage de meneuse cruelle. « Cela a donné encore plus de crédibilité à son autorité sur les autres filles », explique Mark Waters.

Des tensions de génération sur le tournage

Si le film est devenu culte, le décalage d’âge entre les actrices n’a pas été sans conséquence. Lindsay Lohan, alors âgée de 17 ans, a admis s’être parfois sentie en décalage. Amanda Seyfried avait également 17 ans, Lacey Chabert 21, tandis que Rachel McAdams avait déjà dépassé la vingtaine. « J’étais encore au lycée. Les autres avaient leur propre dynamique. J’avais du mal à trouver ma place », a ainsi confié Lindsay Lohan au New York Times.

Un casting devenu iconique

Vingt ans plus tard, le pari de Mark Waters est entré dans l’histoire du cinéma. L’alchimie entre Rachel McAdams et Lindsay Lohan a offert au public l’une des rivalités adolescentes les plus mémorables, contribuant à faire de « Mean Girls » une référence générationnelle. En 2005, les deux actrices et leurs partenaires de jeu Amanda Seyfried et Lacey Chabert remportent d’ailleurs le prix du Meilleur casting à l’écran aux MTV Movie Awards.

Si Rachel McAdams a été jugée « trop vieille » pour jouer Cady, ce choix de casting a toutefois transformé Regina George en personnage mythique et a permis au film « Mean Girls » de marquer durablement la pop culture. Comme quoi, parfois, les ajustements de dernière minute donnent naissance aux légendes.