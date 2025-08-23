« Elle m’a agressée » : Ashley Argota brise le silence sur des années d’abus

Ashley Argota Torres, connue pour son rôle dans la série « True Jackson », VP sur Nickelodeon, a récemment partagé un témoignage bouleversant sur son enfance et son adolescence. Aujourd’hui âgée de 32 ans, l’actrice révèle avoir vécu, entre ses 15 et 22 ans, une période marquée par des comportements qu’elle qualifie de destructeurs, principalement de la part de sa mère.

Une enfance sous contrôle

Dans une interview accordée à People, elle revient en détail sur ce qu’elle décrit comme un contrôle excessif, des atteintes à sa sécurité émotionnelle et un isolement constant. Un témoignage qui s’inscrit dans une vague plus large de libération de la parole autour des traumatismes familiaux vécus par des enfants stars.

Derrière l’image de la jeune actrice souriante aux côtés de Keke Palmer, Ashley Argota affirme avoir vécu dans un environnement où l’autonomie lui était refusée. Dès l’âge de 11 ans, alors qu’elle jouait dans la tournée américaine de « The Lion King », ses revenus étaient gérés via un compte bancaire spécifique destiné à protéger les enfants acteurs, appelé compte Coogan. Sauf que selon elle, ces fonds n’ont jamais été réellement protégés.

Elle raconte que sa mère gérait seule les finances familiales et qu’elle-même n’avait pas accès à l’état réel de ses comptes. Selon ses déclarations, même les revenus issus de ses séries télévisées lui échappaient, déposés directement sur des comptes dont elle n’avait ni la surveillance ni le contrôle.

Une adolescence isolée

Ashley décrit aussi une adolescence marquée par un isolement social. Elle était scolarisée à domicile et la famille habitait à deux heures de route de Los Angeles, rendant difficile toute vie sociale en dehors des tournages. Lorsqu’elle tentait de nouer des liens avec d’autres adolescents, sa mère restait présente, surveillant constamment ses moindres interactions.

Elle évoque également des remarques constantes sur son apparence physique, qui ont laissé des traces durables sur son estime de soi. À titre d’exemple, elle raconte que sa mère lui demandait de modifier certains traits de son visage en exerçant une pression physique, sous prétexte de les « corriger ».

Un moment de rupture

L’événement déclencheur de son départ du foyer survient à 22 ans. Après une dispute particulièrement marquante, qu’elle décrit comme un moment de trop, Ashley décide de quitter définitivement la maison familiale. Ce choix difficile est soutenu par son père, avec qui elle reconstruit progressivement une relation de confiance.

Peu après, elle trouve refuge chez sa tante, puis chez des amis. Elle découvre peu à peu une forme d’indépendance qui lui avait toujours été refusée. Avec le soutien de son entourage, elle parvient à reprendre le contrôle de ses finances, à se loger, et à bâtir une nouvelle vie, loin du climat toxique qu’elle décrit.

La reconstruction par la parole

Aujourd’hui, Ashley est mariée et maman d’un petit garçon. Elle explique que c’est justement cette expérience de la maternité qui l’a poussée à témoigner. « Je me rends compte à quel point ce que j’ai vécu était anormal, et combien je veux faire différemment avec mon fils », dit-elle.

Elle insiste sur le fait que son témoignage ne cherche pas à « ruiner l’enfance » de celles et ceux qui l’ont connue à travers l’écran. Au contraire, elle espère que parler de ce qu’elle a vécu pourra aider d’autres personnes confrontées à des situations similaires à se sentir moins seules.

Elle a coécrit, avec son mari, un scénario librement inspiré de son histoire, intitulé « The Kindness of Strangers ». Le texte a remporté le prix du meilleur scénario au Asian American International Screenplay Competition en 2023. Une manière, selon elle, de transformer la douleur passée en outil de transmission et de résilience.

Un message d’espoir

Si Ashley Argota a choisi de partager aujourd’hui ce pan intime de sa vie, c’est aussi pour témoigner d’un chemin possible vers la reconstruction. À travers son histoire, elle rappelle l’importance d’écouter les enfants, de reconnaître les signes de détresse, et de créer un cadre de soutien et de protection, y compris dans les milieux artistiques.

Son parcours, marqué par la persévérance et la volonté de briser les cycles, donne à réfléchir sur les coulisses de la célébrité, et sur les liens complexes entre famille, travail et identité.