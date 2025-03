Paris Jackson en robe ultra-transparente : sa tenue divise la toile

Lors de la dernière Fashion Week de Paris, Paris Jackson a une fois de plus prouvé qu’elle n’a pas peur de bousculer les codes de la mode. La fille du roi de la pop, Michael Jackson, a fait une entrée remarquée au défilé automne/hiver 2025-2026 de Stella McCartney dans une tenue qui a immédiatement déclenché une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que Paris a « osé » porter une robe ultra-transparente, révélant avec sa silhouette de manière artistique et assumée. Si certaines personnes ont salué son audace et son sens du style, d’autres ont été plus critiques, relançant le débat sur les limites entre la mode, l’expression de soi et la provocation.

Un choix vestimentaire audacieux

Paris Jackson n’est pas du genre à jouer la carte de la simplicité. La robe en question, signée Stella McCartney, est une véritable œuvre d’art : une création en tulle et en organza qui épouse chaque courbe avec délicatesse. Jouant avec la lumière et la texture, la robe dévoilait tout en subtilité. Les finitions délicates et la coupe structurée apportaient une touche de modernité, tandis que les dessous nude portés par Paris venaient harmoniser l’ensemble, évitant le faux-pas stylistique.

Pour compléter ce look audacieux, Paris Jackson a opté pour un make-up minimaliste et une coiffure ondulée naturelle, renforçant ce contraste entre le glamour de la robe et la simplicité du reste du look. En guise d’accessoire, elle portait un petit sac assorti et des sandales à talons minimalistes, mettant en valeur sa silhouette. « Elle a compris le concept de la transparence. Elle est magnifique ! », a commenté une fan sur Instagram. Mais tout le monde n’a pas été aussi élogieux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PPB Jackson (@prince.paris.bigi)

Les réseaux sociaux en ébullition

Dès les premières photos publiées, les réactions ont afflué sur les réseaux sociaux. Certaines personnes ont salué le courage de Paris Jackson, la qualifiant de « reine de la transparence » et d’icône de mode. D’autres, en revanche, ont estimé que « cette tenue allait trop loin », l’accusant de chercher à attirer l’attention de manière excessive.

« Elle est sublime, mais pourquoi faut-il toujours en montrer autant ? », s’interroge un internaute sur Twitter. « La mode, c’est l’expression de soi ! Si elle se sent bien dans cette robe, qui sommes-nous pour juger ? », rétorque quelqu’un d’autre. La polémique ne s’est pas arrêtée là. Entre éloges et critiques, Paris Jackson a rapidement pris la parole pour défendre son choix.

La réponse directe de Paris Jackson

Fidèle à elle-même, Paris Jackson n’a pas laissé la polémique enfler sans réagir. Dans une story Instagram, elle a répondu avec calme et assurance :

« Nous avons tous des corps. Il est temps d’arrêter de les sexualiser à outrance. Porter une robe transparente, ce n’est pas une invitation, c’est une affirmation de liberté. La mode, c’est aussi ça : exprimer ce qu’on est, sans honte ni peur du jugement »

Elle a également souligné le travail derrière la création de la robe, mettant en avant le savoir-faire de Stella McCartney et l’importance de soutenir une mode éthique et durable. Paris a rappelé que « la véritable provocation ne réside pas dans la transparence d’un vêtement, mais dans la capacité à s’affirmer sans compromis dans une industrie qui impose encore trop souvent des standards inaccessibles ».

« Si nous voulons vraiment faire évoluer la mode, nous devons d’abord déconstruire les idées préconçues sur le corps et la nudité», a-t-elle ajouté

Une redéfinition des codes de la mode

Le look de Paris Jackson soulève une question plus profonde : où se situe la limite entre l’art, la mode et la provocation ? Historiquement, la mode a toujours été un terrain de jeu pour les créateurs audacieux. De la minijupe de Mary Quant dans les années 60 à la robe en viande de Lady Gaga, la provocation vestimentaire est un outil puissant pour faire passer des messages culturels et sociaux.

En portant cette robe ultra-transparente, Paris Jackson n’a pas simplement voulu attirer l’attention. Elle a réaffirmé son droit à s’exprimer librement à travers son style. La transparence devient ici un symbole d’authenticité et de réappropriation du corps féminin. Fini le temps où la nudité était synonyme de vulnérabilité : aujourd’hui, c’est un acte de puissance et de revendication.

Qu’on adhère ou non à son choix vestimentaire, une chose est sûre : Paris Jackson maîtrise l’art de faire parler d’elle avec une élégance naturelle. Elle incarne une féminité contemporaine, à la croisée des chemins entre tradition et modernité, entre glamour et affirmation de soi. Alors, mode ou provocation ? Finalement, peu importe. Car comme Paris le dit si bien : « La mode, c’est avant tout une question de liberté ».