En robe à pois, Kate signe un clin d’œil mode discret (mais puissant) à Diana

Lors de la cérémonie du 8 mai à Westminster, Kate Middleton a captivé les regards dans une robe à pois élégante signée Alessandra Rich. Un choix vestimentaire discret mais chargé de sens, en hommage à la princesse Diana.

Une silhouette raffinée aux accents rétro

Pour l’occasion, Kate Middleton a choisi de porter une robe midi blanche à pois noirs signée Alessandra Rich. Ce modèle, qu’elle avait déjà arboré en 2023 lors de la cérémonie de l’Ordre de la Jarretière, séduit par son élégance intemporelle. Il se distingue par un corsage structuré, une taille marquée et des manches longues légèrement bouffantes – des détails qui évoquent les lignes classiques des années 1980.

Un clin d’œil stylistique d’autant plus fort que ce type de silhouette était particulièrement apprécié par la princesse Diana. Sans en faire trop, Kate remet au goût du jour une esthétique qui a marqué toute une époque.

Un hommage tissé dans les détails

Le choix de cette robe à pois n’a rien d’anodin. Le motif à pois, que Diana a popularisé dans les années 80, fait en effet partie des imprimés les plus emblématiques du vestiaire royal. En 1988, la princesse de Galles avait elle-même porté une robe à pois lors du Royal Ascot, dans un look devenu iconique – associant la légèreté du motif à la rigueur d’une tenue formelle.

Si Diana l’accompagnait d’un chapeau haut-de-forme et de perles fines, Kate Middleton revisite ce style à sa manière : elle complète sa tenue avec un fascinateur noir Juliette Botterill, un sac Demellier et des escarpins nude Ralph Lauren. Le détail le plus chargé de sens ? Les boucles d’oreilles en perles Collingwood, héritées de sa belle-mère, qu’elle portait discrètement. Une façon émouvante de faire vivre la mémoire de Diana, sans jamais tomber dans la redite.

Les pois : un motif chargé d’histoire

L’imprimé à pois traverse les âges sans perdre de sa fraîcheur. Depuis son apparition remarquée dans les années 1920 jusqu’à son explosion dans les années 1950 sur les robes de Marilyn Monroe ou, plus tard, dans le célèbre look de Julia Roberts dans Pretty Woman, ce motif a su se renouveler sans se démoder.

Dans les années 1980, c’est Diana qui l’impose comme un classique de l’élégance royale. Et aujourd’hui, il revient sur le devant de la scène. Sur les podiums de la saison printemps-été 2025, des maisons comme Valentino, Carolina Herrera ou Nina Ricci misent sur les pois pour réinjecter une touche vintage dans leurs collections.

Quand la mode devient langage

En choisissant une robe déjà portée et visiblement chargée de symboles, Kate Middleton exprime plus qu’un goût vestimentaire : elle construit une continuité entre générations, où la mode devient un terrain d’expression mémoriel. Son allure, à la fois sobre et sophistiquée, montre qu’il est possible de puiser dans le passé pour affirmer une modernité pleine de sens.

Dans la monarchie britannique, les vêtements ont toujours servi de codes. En robe à pois, la princesse de Galles rappelle l’importance de ces signes muets, tout en affirmant sa propre vision du rôle royal : ancrée dans la tradition, mais résolument contemporaine.