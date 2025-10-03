« Ça ne lui va pas » : à 58 ans, Pamela Anderson choque avec une nouvelle coupe

Léa Michel
Connue pour sa chevelure blonde emblématique et son image ultra-glamour des années Baywatch, Pamela Anderson a dernièrement dévoilé un look radicalement différent lors d’une soirée parisienne. Fini le blond signature : place à une coupe shagginger, inspirée des années 70. Un style texturé, volumineux, avec frange effilée et longueurs désordonnées, qui évoque les icônes rock d’une autre époque.

Pamela Anderson dit adieu au blond

Si le changement est saisissant, il s’inscrit dans la lignée de son évolution personnelle. Depuis quelques années, Pamela Anderson affiche en effet une beauté plus naturelle, allant jusqu’à se montrer sans maquillage lors de grands événements. Ce nouveau look semble suivre la même logique : oser, se libérer des attentes et jouer avec son image.

 

Des réactions divisées

Ce changement n’a pas laissé indifférent. Sur les réseaux sociaux, les commentaires ont afflué. Certains internautes ont salué son audace : « Elle casse les codes, et c’est génial ! », « Une femme libre qui fait ce qu’elle veut, à tout âge ». D’autres, en revanche, se sont montrés plus critiques : « Elle est méconnaissable », ou encore « Ça ne lui va pas du tout… ».

Certaines personnes vont même jusqu’à soupçonner une perruque, voire des retouches esthétiques. Ces réactions, parfois violentes, révèlent à quel point l’opinion publique reste accrochée à une image figée des femmes – surtout lorsqu’elles vieillissent sous les projecteurs.

En définitive, qu’on aime ou non cette nouvelle coupe, Pamela Anderson envoie un message fort : à 58 ans, on peut se réinventer, tester, s’amuser avec son image – sans chercher à plaire à tout le monde. Sa démarche s’inscrit dans une logique body positive : affirmer que la beauté n’est pas figée, qu’elle évolue, et surtout, qu’elle appartient à celle qui la porte.

