À seulement 18 ans, Romy Mars, fille de la réalisatrice oscarisée Sofia Coppola, s’impose déjà comme une voix singulière sur TikTok. Avec ses vidéos spontanées et son ton direct, elle aborde aussi bien des réflexions personnelles que des sujets de société. Sa phrase choc – « J’ai eu plus de psy que de copains » – postée récemment sur une vidéo, illustre ce mélange d’humour, de lucidité et d’authenticité qui séduit sa communauté.

Une présence marquée sur les réseaux sociaux

Contrairement à certaines héritières de célébrités qui cultivent le mystère, Romy Mars partage régulièrement son quotidien avec ses abonnés. Elle lit parfois des extraits de son journal, discute de ses états d’âme ou commente des problématiques sociales qui la touchent.

Ses abonnés soulignent son côté « vraie amie en ligne », cette impression qu’elle se confie à eux comme à un cercle proche, loin du ton lisse et formaté que l’on retrouve souvent sur les comptes d’influenceurs.

L’honnêteté comme marque de fabrique

Romy Mars n’hésite pas à évoquer des sujets personnels, parfois lourds pour son jeune âge. Elle a ainsi parlé ouvertement de son passage en centre de réhabilitation (rehab) pendant un certain temps, sans dramatisation ni faux-semblants.

Cet aveu, loin de ternir son image, renforce le lien qu’elle entretient avec son audience. Beaucoup saluent son courage et sa capacité à mettre des mots sur des expériences que vivent d’autres jeunes, souvent dans le silence.

Une jeune voix sur des enjeux de société

Au-delà des confidences, Romy aborde aussi des thèmes plus larges : pressions sociales, santé mentale, différences générationnelles… Son approche, à la fois personnelle et universelle, attire l’attention de jeunes abonnés qui se reconnaissent dans ses propos, mais aussi d’adultes intrigués par cette nouvelle génération qui ose dire ce qu’elle pense.

Une communauté fidèle

Si Romy Mars est suivie pour ses prises de parole, c’est aussi sa spontanéité qui crée l’adhésion. Pas de discours calibré ou d’esthétique trop travaillée : ses vidéos privilégient le naturel et la proximité. Cette simplicité contribue à la perception qu’elle « reste elle-même », malgré son statut de fille de célébrité.

Avec son humour désarmant et ses confidences sincères, Romy Mars s’affirme ainsi comme une figure montante des réseaux sociaux, à la croisée du journal intime et de la chronique générationnelle. En osant parler sans filtre de ses expériences, elle montre que la notoriété héritée ne protège pas des défis de la jeunesse… mais peut, au contraire, servir de tremplin pour des conversations honnêtes et nécessaires.