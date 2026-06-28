À 52 ans, Penélope Cruz surprend dans une robe bleu pastel

L’actrice espagnole Penélope Cruz a fait sensation sur le tapis rouge de la première de son nouveau film, « The Invite », à Los Angeles. Pour l’occasion, elle a troqué ses habituelles robes noires contre une création bleu pastel. Un changement de registre lumineux, qui n’est pas passé inaperçu.

Une robe bleu pastel

Pour cette soirée, Penélope Cruz portait une robe sur mesure, dans un délicat ton bleu pâle. Un choix de couleur d’autant plus remarqué que l’actrice privilégie le plus souvent le noir sur les tapis rouges. Ce coloris tendre, plus estival, apportait une fraîcheur bienvenue, parfaitement adaptée à l’ambiance de cette première. De fines appliques, façon confettis, parsemaient l’encolure et la taille, ajoutant une touche de délicatesse à l’ensemble. Au-delà de sa couleur, la robe se distinguait par un travail de matières soigné. Un panneau plissé, à l’effet plume, venait envelopper la jupe, apportant du relief et du mouvement à la silhouette.

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Une apparition aux côtés d’Olivia Wilde

Cette sortie s’inscrivait dans le cadre de la promotion du film « The Invite ». Sur le tapis rouge, Penélope Cruz a posé aux côtés de sa partenaire à l’écran, l’actrice, productrice, réalisatrice et scénariste américano-irlandaise Olivia Wilde, pour un duo aussi élégant que complice. L’occasion, pour les deux femmes, de partager ce moment fort lié à la sortie de leur long-métrage, sous l’œil des photographes.

Avec cette robe Chanel bleu pastel, Penélope Cruz signe ainsi une apparition aussi douce qu’élégante. En s’éloignant de ses habituelles tenues noires, l’actrice prouve qu’elle n’a pas fini de surprendre. De quoi, sans surprise, ravir ses fans, séduits par cette parenthèse pastel et lumineuse.