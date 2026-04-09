Au bord de l’eau, la mannequin américaine Kelsey Calemine relance la tendance crochet

Julia P.
@fatherkels / Instagram

La mannequin américaine Kelsey Calemine (@fatherkels) a partagé une nouvelle photo qui n’a pas tardé à faire réagir ses abonnés Instagram. Installée au bord de l’eau, elle pose dans un décor ensoleillé qui met en valeur une esthétique minimaliste, parfaitement adaptée à la saison.

Le crochet, une matière qui pourrait marquer la saison

Allongée sur un ponton en bois, Kelsey Calemine (@fatherkels) porte un ensemble en crochet couleur beige, une matière qui évoque immédiatement l’été et les vacances. Associé à une paire de lunettes de soleil, ce choix stylistique crée un look à la fois naturel et sophistiqué.

Très présent ces dernières saisons, le crochet continue de s’imposer comme une matière phare dès l’arrivée des beaux jours. Apprécié pour son aspect artisanal et sa texture légère, il séduit par son équilibre entre style rétro et modernité. Le modèle porté par Kelsey Calemine (@fatherkels) illustre parfaitement cette tendance, avec une coupe épurée qui met en valeur la silhouette tout en conservant une allure élégante. Ce type de pièce pourrait s’imposer comme un incontournable du vestiaire estival, tant sur les réseaux sociaux que dans les collections de mode.

 

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Une publication partagée par kelsey (@fatherkels)

Une publication largement commentée

Rapidement, la photo a suscité de nombreuses réactions positives. Les internautes ont salué « ce look lumineux », soulignant l’esthétique du crochet et l’ambiance estivale qui se dégage du cliché. Parmi les messages laissés sous la publication, certains évoquent déjà « une future inspiration mode pour la saison » : « Tellement élégant », écrit un internaute. « Le crochet est incroyable », peut-on lire également. D’autres soulignent l’ambiance estivale qui se dégage de la photo : « Un look parfait pour l’été », commente une personne.

Kelsey Calemine (@fatherkels) fait régulièrement sensation avec ses photos prises sur la plage, où son style très estival attire tous les regards. Entre looks lumineux, silhouettes légères et détails soigneusement choisis, elle incarne parfaitement l’esprit de l’été. Ses clichés, souvent baignés de soleil, séduisent par leur élégance naturelle et leur allure à la fois tendance et décontractée, confirmant son statut d’icône incontournable des inspirations estivales.

Entre décor paradisiaque et style maîtrisé, cette publication de Kelsey Calemine (@fatherkels) confirme ainsi l’intérêt croissant pour les matières naturelles et les silhouettes simples, particulièrement appréciées à l’approche de l’été. Avec ce look en crochet au bord de l’eau, elle propose une inspiration mode qui pourrait s’imposer comme une référence de la saison estivale.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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