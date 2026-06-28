Cette chanteuse brise le tabou de l’argent dans le couple

L’argent, sujet encore tabou au cœur des couples ? La chanteuse et auteure-compositrice-interprète américaine de musique country Kelsea Ballerini a décidé d’aborder la question sans détour. Invitée d’un podcast consacré aux finances, elle a plaidé pour davantage de « honnêteté financière » avant le mariage, et surtout pour l’importance, pour les femmes, de préserver leur indépendance.

Un plaidoyer pour l’honnêteté financière

Pour Kelsea Ballerini, la transparence est la clé. « Quand on achète une maison avec quelqu’un, qu’on ouvre un compte commun ou qu’on se marie, la chose la plus importante à faire, c’est d’avoir une transparence financière », explique-t-elle. Selon la chanteuse, il est essentiel de savoir précisément d’où vient l’argent, comment il est mis en commun et comment le protéger « en tant qu’unité ». Une approche lucide, qui invite les couples à dialoguer ouvertement autour d’un sujet souvent évité.

Les femmes, de plus en plus à la tête des revenus

Kelsea Ballerini insiste particulièrement sur la situation des femmes. Elle souligne qu’aujourd’hui, de plus en plus d’entre elles sont les principales sources de revenus de leur foyer, ou contribuent à parts égales. « Une raison de plus d’être honnête sur l’origine de l’argent et la façon de le protéger », estime-t-elle. Un constat qui reflète l’évolution de la société, et qui rend, selon elle, « ces conversations d’autant plus nécessaires ».

« Se préparer au pire »

Au-delà de la transparence, Kelsea Ballerini encourage les femmes à anticiper. « Il est important de se préparer au pire, pour soi-même », affirme-t-elle, consciente qu’aucune future mariée n’a envie d’envisager une telle éventualité. Son conseil : veiller à rester financièrement indépendante, « même dans le couple le plus heureux et le plus sain ». Car, rappelle-t-elle, « on ne sait jamais de quoi la vie sera faite ». Un message de prudence, qui se veut avant tout protecteur.

Une parole nourrie par son expérience

Ce discours, Kelsea Ballerini le tient en connaissance de cause. Mariée en 2017, après avoir signé un contrat de mariage, elle a divorcé en 2022. Une expérience personnelle qui a manifestement nourri sa réflexion sur l’importance de l’autonomie financière. Sans s’étendre sur sa vie privée, elle préfère désormais transmettre les enseignements qu’elle en a tirés, dans l’espoir d’aider d’autres femmes à mieux se protéger.

En abordant ouvertement la question de l’argent dans le couple, Kelsea Ballerini brise ainsi un tabou tenace. Son message, à la fois lucide et bienveillant, rappelle l’importance, pour chacune, de préserver son indépendance financière. Une prise de parole utile, qui invite les femmes à s’emparer d’un sujet trop souvent laissé de côté.