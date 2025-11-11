« Des sosies » : la photo du prince William qui ravive un souvenir iconique de Lady Di

De passage à Rio de Janeiro (Brésil) pour défendre la cause environnementale, le prince William a recréé un cliché mythique de sa mère Lady Di, ravivant l’émotion collective et le souvenir d’une visite royale restée légendaire.

Une image symbole du lien mère-fils

Au sommet du mont Corcovado, sous le regard du Christ Rédempteur, le prince William a posé comme sa mère Diana, 34 ans après sa première visite. Cette photographie, reprise dans la presse brésilienne, rappelle l’attachement de Lady Di pour ce lieu spectaculaire et son engagement humanitaire lors du séjour royal en 1991.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Prince William & Princess Catherine of Wales (@walesroyalfans)

Dans les pas de Diana, entre histoire et émotion

Comme Lady Diana, William a multiplié les visites emblématiques à Rio : du Maracanã à la plage de Copacabana, le prince a emprunté les mêmes chemins que sa mère, soulignant la continuité et la filiation royale. Il a également assisté à la cérémonie Earthshot (distinction mondiale récompensant les initiatives en faveur de la protection de l’environnement et de la lutte contre le changement climatique), illustrant sa volonté d’ancrer son action dans des préoccupations écologiques, tout en honorant le passé familial.

Les Brésiliens n’ont pas oublié la princesse de Galles

Le souvenir de Lady Diana reste vivant au Brésil, où son arbre planté au parc botanique porte toujours une plaque commémorative. Les témoignages de la population et les communicants du palais confirment la mémoire intacte de sa visite, que William ravive avec émotion à travers cette photo devenue instantanément iconique.

En recréant ce cliché chargé d’histoire, le prince William tisse ainsi un pont entre passé et présent, entre la compassion universelle de Lady Di et son propre engagement pour la planète. Cette image, à la fois symbolique et touchante, rappelle que l’héritage de la princesse de Galles continue de vivre à travers son fils, porteur d’une même humanité et d’un même sens du devoir.