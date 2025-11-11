À 54 ans, Winona Ryder fait sensation avec sa nouvelle coupe

Winona Ryder a une fois de plus prouvé qu’elle est une icône intemporelle lors de la première de la saison 5 de « Stranger Things », à Los Angeles. Venue célébrer la fin d’une décennie de succès sur Netflix, l’actrice et productrice américaine a captivé les photographes avec son allure à la fois élégante et rebelle.

Un look monochrome signé Yohji Yamamoto

Winona Ryder portait un ensemble noir signé Yohji Yamamoto, composé d’une chemise boutonnée fluide et d’une jupe maxi. Un choix minimaliste, raffiné et en parfaite harmonie avec son style. Pour « adoucir » l’ensemble, elle a opté pour un maquillage léger : un blush pêche et un rouge à lèvres nude, ajoutant juste ce qu’il faut de chaleur à sa mise en beauté.

La coupe « shag », symbole d’une élégance libre

Ce qui a véritablement illuminé la soirée, c’est sa nouvelle coupe de cheveux : un shag inspiré des années 70 et 80. Cette coiffure texturée aux ondulations douces et aux franges effilées confère à Winona Ryder une allure moderne et insouciante. Ce style, revenu en force cet hiver parmi les tendances capillaires, séduit par sa capacité à s’adapter à toutes les textures de cheveux.

Sur les réseaux sociaux, les réactions n’ont pas tardé : les fans comme les experts beauté s’accordent à dire que Winona Ryder rayonne plus que jamais. Nombreux sont ceux qui saluent sa grâce naturelle et son élégance authentique.

L’actrice et productrice américaine Winona Ryder continue ainsi de redéfinir les standards du glamour hollywoodien, prouvant qu’à 54 ans, la confiance et le style n’ont pas d’âge.