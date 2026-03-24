Au bord de la piscine, Serena Willams affiche sa silhouette dans un look décomplexé

Anaëlle G.
@serenawilliams / Instagram

La joueuse de tennis américaine, considérée comme l’une des plus grandes joueuses de tous les temps, Serena Williams a récemment partagé un moment décontracté au bord de la piscine dans un look simple et affirmé, mêlant une pièce vert olive, cardigan rose moelleux et mules confortables.

Une tenue hybride qui séduit

Dans une série de clichés Instagram publiés à la mi-mars 2026, la légende du tennis Serena Williams s’affiche dans une allure à la fois décontractée et ultra-maîtrisée. Elle porte un une pièce vert olive, subtilement rehaussé d’un cardigan rose duveteux laissé entrouvert, le tout associé à des mules UGG. Ce mix entre esprit bain et cocooning crée une silhouette effortless, idéale pour une après-midi au bord de la piscine.

 

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Réactions enthousiastes des abonnés

Les fans, conquis, n’ont pas tardé à réagir : « L’association une pièce + cardigan + mules est juste géniale ! », saluant une combinaison aussi simple qu’inspirante, qui brouille avec style les frontières entre homewear et look estival. Certains commentaires explosent même d’admiration : « J’adore le look ! », « L’énergie décomplexée, trop belle ».

En résumé, malgré les récentes critiques suscitées par la promotion d’un médicament amaigrissant, Serena Williams conserve une influence indéniable, rassemblant toujours de nombreuses femmes et inspirant une communauté fidèle, séduite par son élégance décomplexée et son sens du look.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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