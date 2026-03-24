À 67 ans, Jamie Lee Curtis fait sensation dans une robe blanche minimaliste

L’actrice, productrice et réalisatrice américaine Jamie Lee Curtis fait sensation dans une robe blanche minimaliste lors de la 19e cérémonie annuelle du California Hall of Fame à Sacramento.

Élégance épurée et intemporelle

Pour cet événement prestigieux le 19 mars 2026 au California Museum, Jamie Lee Curtis a choisi une robe midi manches longues d’une blancheur immaculée. La silhouette droite et fluide, sans ornements superflus, a mis en valeur son corps et son charisme naturel. Cette pièce épurée a contrasté avec les tenues plus chargées des autres invités, confirmant son statut de reine du minimalisme chic.

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Un choix qui célèbre sa carrière

Inductée au Panthéon californien aux côtés d’Olympiens comme l’athlète américain Carl Lewis et l’ancienne nageuse de haut niveau américaine Janet Evans, Jamie Lee Curtis incarne la simplicité hollywoodienne. Cette robe blanche au California Museum a finalement symbolisé pureté et renouveau, écho à ses 50 ans de carrière – de « Trading Places » à ses rôles oscarisés.

Réactions unanimes d’admiration

Sur Instagram et X (anciennement Twitter), les photos du red carpet ont explosé : « Jamie Lee Curtis, epitome de l’élégance à 67 ans », « Cette robe blanche est parfaite, simplicité absolue ». Les fans ont salué sa confiance et ont admiré sa capacité à allier sobriété et charme naturel. À 67 ans, Jamie Lee Curtis a défié les normes de l’âge, s’éloignant des artifices et montrant qu’élégance et assurance ne connaissent pas de limite.

En résumé, l’actrice, productrice et réalisatrice américaine Jamie Lee Curtis a démontré qu’à 66 ans, l’élégance minimaliste prime sur l’excès. Cette robe blanche iconique a mis à l’honneur sa carrière légendaire et a incarné une femme affirmée, faisant d’elle la star incontestée de cette soirée californienne.