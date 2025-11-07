« Je ne suis pas une poupée » : Miss Mexique humiliée, les autres candidates de Miss Univers se révoltent

@fatimaboschfdz/Instagram

Lors d’un événement préliminaire organisé en Thaïlande, Miss Mexique, Fatima Bosch, a été publiquement réprimandée par Nawat Itsaragrisil, directeur national de Miss Univers Thaïlande et directeur exécutif de l’organisation Miss Univers, pour « ne pas avoir posté de contenu promotionnel ». Cette confrontation filmée en direct a rapidement dégénéré, provoquant la sortie de plusieurs candidates en signe de solidarité.​

L’incident en détail

Le directeur exécutif de l’organisation Miss Univers Nawat Itsaragrisil a critiqué durement Fatima Bosch devant les autres participantes, allant jusqu’à la traiter d’« imbécile » dans une altercation tendue. Face à son refus de se plier aux demandes, l’organisateur a menacé de disqualifier toutes les candidates qui soutiendraient Fatima Bosch. Celle-ci a alors décidé de quitter la salle, suivie par plusieurs autres prétendantes, dont la Miss Univers en titre, Victoria Kjaer Theilvig, qui a dénoncé un manque total de respect : « Il s’agit des droits des femmes. Ce n’est pas comme ça que les choses devraient être gérées. Insulter une autre fille est au-delà du manque de respect… C’est pourquoi je prends mon manteau et je pars ».​

Réactions et conséquences

La vidéo de l’incident a suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux et parmi les fans du concours, saluant le courage de Fatima Bosch et condamnant le comportement de Nawat Itsaragrisil. Suite à cette polémique, ce dernier a présenté des excuses publiques, en larmes, mais les critiques persistent.​ L’organisation Miss Univers a ouvertement condamné cette conduite comme « un manquement sérieux aux valeurs de respect et de dignité », limitant ou supprimant la participation de Nawat Itsaragrisil dans les événements en cours, tout en annonçant « des poursuites légales possibles ».​

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Fatima Bosch (@fatimaboschfdz)

Une prise de position forte des candidates

La plupart des candidates de Miss Univers ont manifesté leur soutien à Fatima Bosch, dénonçant le sexisme et les pressions exercées lors du concours. Lors d’une interview, la Miss Mexique a affirmé avec force : « Nous sommes au XXIe siècle. Je ne suis pas une poupée à maquiller, coiffer et habiller », réaffirmant son engagement pour la voix des femmes et des causes qu’elle défend.

Cet incident résonne ainsi comme un appel à plus de respect et d’égalité dans un concours souvent critiqué pour son image superficielle. Miss Univers 2025 reste sous haute tension alors que l’élection finale est prévue pour le 21 novembre, à l’Impact Arena de Pak Kret en Thaïlande.

Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
