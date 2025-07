Laetitia Casta craque pour la manucure solaire de l’été

À l’occasion du défilé Jacquemus dans les jardins du Château de Versailles, Laetitia Casta a attiré tous les regards, non seulement par sa silhouette élégante, mais aussi grâce à une manucure éclatante et résolument tendance. L’actrice et mannequin française confirme ainsi l’ascension de la couleur la plus solaire de la saison.

La manucure jaune : la tendance phare de l’été

Pour accompagner sa robe blanche structurée et ses accessoires minimalistes, Laetitia Casta a misé sur un vernis jaune vif, parfaitement assorti à l’ambiance estivale du moment. Ce choix illuminait ses ongles courts à la forme carrée légèrement arrondie, et apportait une touche de modernité à son look raffiné.

Le jaune, dans toutes ses nuances – pastel, citron ou fluo – s’impose comme la couleur incontournable de l’été 2025, sublimant aussi bien les peaux claires que les teints hâlés.

La manucure solaire de Laetitia Casta prouve ainsi qu’oser la couleur sur les ongles peut transformer un look et lui donner une énergie nouvelle. Cette teinte vitaminée fonctionne avec toutes les tenues : robes d’été, tailleurs ou looks de plage. Un choix validé par les plus grandes icônes mode, qui invite à sortir des sentiers battus et à adopter sans hésiter la tendance la plus rayonnante de l’été.