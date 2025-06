À 66 ans, Madonna fait sensation en corset et porte-jarretelles

À l’occasion de la Fête des pères, la reine de la pop a publié une story percutante sur Instagram, s’affichant dans un look théâtral composé d’un corset noir, d’un porte-jarretelles et d’une longue cape, le tout accompagné d’un message fort. Une manière directe de revendiquer son rôle de parent unique, et de célébrer sa force en tant que mère solo ayant aussi tenu la place d’un père.

Un look affirmé, un message clair

La photo, en noir et blanc, montre Madonna debout sur une route sombre, éclairée par quelques lampadaires, vêtue d’un corset ultra-ajusté, de bas auto-fixants griffés et de bottes à lacets montant jusqu’aux genoux. Une mise en scène dramatique, presque gothique, qui souligne son goût pour l’expressivité visuelle autant que pour le défi des normes liées à l’âge, au genre et à la maternité.

Le message qui accompagne la photo va droit au cœur : “Certaines personnes ont des pères formidables. D’autres sont des pères formidables. Moi : les deux.” Suivi d’un simple “Happy Father’s Day! 💪”, écrit en rose vif, le post sonne comme une déclaration d’indépendance parentale, mais aussi comme une reconnaissance envers toutes les mères qui remplissent seules tous les rôles.

Une parole forte pour les mères qui font tout

Si Madonna est connue pour ses provocations artistiques, ce message est surtout l’expression d’une réalité vécue par de nombreuses femmes. En tant que mère de six enfants, biologiques et adoptés, elle a souvent parlé de la complexité de jongler entre carrière, maternité et éducation. En revendiquant publiquement son rôle de “deux parents en un”, elle rend visible une expérience largement partagée, mais rarement célébrée.

Le geste a été salué sur les réseaux sociaux, notamment par de nombreuses femmes qui se sont reconnues dans cette posture de mère-père à la fois. Car si la fête des pères célèbre traditionnellement la figure masculine, Madonna en détourne le sens pour y inscrire celles qui, en l’absence d’un père, assument pleinement toutes les responsabilités éducatives, affectives et financières.

Une nouvelle démonstration de liberté stylistique et personnelle

Madonna continue d’incarner une liberté radicale : celle de refuser de se conformer aux attentes liées à l’âge, à la maternité ou à la célébrité. Son look envoie un message puissant : elle reste maîtresse de son image, de son corps, de sa parole. Ce n’est pas la première fois que la chanteuse utilise les réseaux sociaux pour affirmer ses positions personnelles ou sociétales. Cette publication, intime et universelle à la fois, frappe par sa sincérité et sa capacité à résonner bien au-delà de son propre cercle de fans.

Avec cette publication de la Fête des pères, Madonna rappelle que l’amour parental ne se résume pas à des rôles genrés. En affirmant haut et fort : “Moi : les deux”, elle célèbre les mères qui élèvent seules leurs enfants, les femmes qui portent toute la charge familiale, et toutes celles qui n’attendent plus d’être validées pour être fières de ce qu’elles accomplissent. À travers une image saisissante et un message limpide, Madonna réaffirme ce qui l’a toujours définie : la liberté, la force et l’inspiration.