Cette robe d’Ester Expósito a fait tourner toutes les têtes (et ce n’est pas pour rien)

La Fashion Week de Paris 2025 s’est clôturée avec plusieurs apparitions marquantes, celle d’Ester Expósito dans une robe signée Christian Louboutin, a littéralement fait tourner les têtes. L’actrice et mannequin espagnole s’est imposée comme la star du premier rang et du style.

Un look glamour au Loubi Show

C’est lors du très attendu Loubi Show que la révélation de la série « Elite » a fait sensation en adoptant la tendance « naked dress » : une robe noire longue diaphane. Son choix de mise en beauté et d’accessoires raffinés a fini de sublimer l’ensemble, rendant son look à la fois sophistiqué et spectaculaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ester 🌙 (@ester_exposito)

La robe diaphane, nouveau symbole du glamour

Alternative vibrante à la sempiternelle petite robe noire, la robe en tulle ou résille s’impose sur les tapis rouges de 2025. Ester Expósito rejoint ainsi la liste des stars qui osent la transparence chic, de la mannequin américaine Bella Hadid à l’actrice et productrice australienne Margot Robbie. Son allure maîtrise la frontière entre glamour et élégance.

Réactions des fans et influence mode

Sur les réseaux sociaux, les photos et vidéos d’Ester Expósito lors de l’événement ont rapidement fait le tour du monde, entraînant une avalanche de compliments sur son audace stylistique. L’actrice et mannequin espagnole confirme, une fois de plus, sa capacité à imposer les tendances et à réinventer le glamour, inspirant autant la sphère mode que ses millions de fans.

Un phénomène qui dépasse le front row

Au-delà du buzz, cette apparition d’Ester Expósito illustre une évolution majeure de la mode : la volonté d’oser, d’affirmer son individualité et de repousser les limites classiques du vêtement de soirée.

Avec cette apparition remarquée, Ester Expósito ne s’est ainsi pas contentée de briller sur le tapis rouge : elle a réaffirmé son statut d’icône de style et d’influence. En alliant audace, glamour et maîtrise du détail, l’actrice incarne à merveille cette génération qui redéfinit le glamour sans compromis. Sa robe signée Christian Louboutin restera sans doute comme l’un des moments mode les plus marquants de cette Fashion Week parisienne.