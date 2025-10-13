Après sa prise de poids, cette chanteuse coréenne est victime de critiques

Récemment aperçue à l’aéroport d’Incheon avant son départ pour Singapour, la rappeuse, danseuse et mannequin sud-coréenne Kim Hyun-ah – mieux connue sous le nom de scène HyunA – fait face à une vague de critiques concernant sa prise de poids. Son apparition a immédiatement déclenché des spéculations sur une possible grossesse et des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux.​

Un couple stylé malgré les critiques

Lors de cette apparition publique, HyunA avait opté pour un look décontracté associant une veste grise à capuche zippée à un crop top noir, complété par des accessoires noirs et un grand sac ivoire. Son mari Yong arborait un style minimaliste urbain avec un t-shirt blanc à manches longues et un pantalon noir ample.

La réaction douloureuse de l’artiste

Face aux commentaires sur son physique, HyunA a publié un message poignant sur Instagram, s’adressant durement à elle-même : « HyunA, tu as trop mangé. Soyons sérieuses et faisons un régime strict. Tu aimais être mince, non ? Recommençons ». Cette déclaration accompagnait d’anciennes photos où elle apparaissait plus mince, révélant la pression psychologique exercée par ces critiques.​

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hyuna Kim (@hyunah_aa)

Le soutien des fans et un message body positive

Ses fans n’ont pas tardé à réagir avec bienveillance. Nombreux sont ceux qui lui ont rappelé que « nous ne sommes pas des poupées qui doivent toujours avoir la même apparence » et que son bonheur était plus important que son poids. Beaucoup de personnes sont en colère à cause du choix d’HyunA d’être avec le rappeur, compositeur, danseur et réalisateur artistique sud-coréen Yong Jun-hyung, notamment à cause de son passé controversé.

Cependant, même parmi les personnes qui n’approuvent pas leur couple, beaucoup reconnaissent « qu’on ne devrait pas juger une personne sur son apparence physique, mais sur ses actions réelles ».

En définitive, cette situation met en lumière les standards de beauté toxiques imposés aux idols coréennes. L’évolution récente de la rappeuse, danseuse et mannequin sud-coréenne Kim Hyun-ah (HyunA) témoigne peut-être d’une vie plus équilibrée depuis son mariage, mais soulève la question de l’acceptation de tous les corps dans l’industrie du divertissement.