En robe noire courte, Scarlett Johansson vole la vedette

Léa Michel
Extrait du film « Match Point »

L’actrice, réalisatrice, scénariste, productrice de cinéma et chanteuse américano-danoise Scarlett Johansson a récemment illuminé le tapis rouge du Newport Beach Film Festival, organisé au Balboa Bay Resort, en Californie.

Une récompense pour une carrière éclatante

L’actrice, à la carrière déjà légendaire, y a été honorée du Legend & Groundbreaker Award pour ses débuts remarqués derrière la caméra avec son film « Eleanor the Great ». C’est surtout son allure chic et intemporelle qui a captivé les projecteurs. L’interprète iconique de Black Widow a fait sensation dans une courte robe noire signée Prada, subtilement ajustée et décorée d’une ceinture intégrée et de trois boutons en cristal en forme de fleurs qui soulignaient sa silhouette. La coupe, allant du bas du cou jusqu’aux cuisses, associait minimalisme et élégance avec des manches courtes structurées.

Accessoires et beauté parfaitement maîtrisés

Pour parfaire ce look, Scarlett Johansson avait opté pour une paire d’escarpins vernissés noirs Prada, des créoles dorées et un bracelet tennis en diamants. Un style à la fois sophistiqué et résolument moderne. Côté beauté, elle affichait une coiffure ondulée à raie médiane, à la fois naturelle et soignée. Son maquillage délicat, marqué par un eye-liner noir et une lèvre rosée, contrastait joliment avec sa manucure blanche, apportant une touche de fraîcheur à l’ensemble.

Une fois de plus, Scarlett Johansson prouve donc que l’élégance n’a besoin d’aucune extravagance – une simple robe noire suffit pour rappeler au monde qu’elle est une icône du glamour hollywoodien.

