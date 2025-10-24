Margot Robbie adopte le look d’automne que toutes les fashionistas vont copier

Fabienne Ba.
Screen Margot Robbie dans le film « The Wolf of Wall Street »

En cette saison, l’actrice et productrice australienne Margot Robbie affiche un nouveau visage de la mode automnale : un combo décontracté mais sophistiqué qui séduit autant qu’il inspire. Son style, à la fois accessible et ultra tendance, pourrait bien devenir la référence incontournable pour toutes celles qui veulent conjuguer confort et élégance.

Le remake d’un look simple, mais puissant

Margot Robbie mise sur le jean baggy, oversized et hyper confortable, qu’elle associe à des ballerines en satin rose pâle. Ce duo, qui peut sembler basique, révèle une sophistication toute en finesse. Avec un blazer structuré ou une veste en simili-cuir, cette tenue devient rapidement un classique revisité, à porter aussi bien en journée qu’en soirée. Une tendance qui prône le confort tout en maintenant une allure raffinée, idéale pour l’automne 2025.

 

La tendance du moment : le jean large et les ballerines

Ce look a été confirmé par plusieurs magazines de mode qui soulignent que Margot Robbie semble avoir misé sur une silhouette fluide. La simplicité du jean large, rigoureusement coupé pour éviter de casser la ligne, se marie parfaitement avec la douceur des ballerines en satin, un must-have. Ce mélange de styles confère à l’actrice et productrice australienne une allure chic, détendue et facilement reproductible par toutes, pour une saison où le confort est roi.

La saison automnale dans toute sa simplicité chic

Pour renouer avec la tendance, il suffit d’opter pour un jean évasé, juste en dessous du genou, en matières nobles, associé à des ballerines colorées ou à motifs, pour une allure à la fois bohème et contemporaine. Ajoutez une blouse fluide ou un pull en cachemire, et vous avez l’ensemble parfait pour un automne stylé et serein. Margot Robbie montre qu’avec quelques pièces essentielles, on peut faire toute la différence, sans en faire trop : une véritable leçon de mode pour cette saison.

Ce look, simple mais efficace, promet ainsi de s’imposer comme la nouvelle uniformité chic de l’automne 2025, à copier sans modération.

