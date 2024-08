Lana Del Rey électrise le festival Rock en Seine dans un total look Chanel renversant !

Le domaine national de Saint-Cloud (92) s’est transformé, le 21 août dernier, en un écrin de glamour et de mélancolie. C’est dans ce joli cadre que Lana Del Rey, icône des âmes sensibles et des cœurs brisés, a fait son apparition tant attendue. Les festivalier.ère.s de Rock en Seine étaient impatient.e.s de voir la chanteuse, connue pour ses ballades envoûtantes, prendre possession de la scène. Au-delà de sa musique, c’est une véritable leçon de style que Lana Del Rey a donnée ce soir-là, apparaissant sur scène dans un total look Chanel renversant.

Un style à la croisée des époques

Lana Del Rey, de son vrai nom Elizabeth Woolridge Grant, incarne une esthétique intemporelle qui fait de chacun de ses concerts un véritable spectacle, où la mode joue un rôle de premier plan. Pour cette soirée du 21 août à l’occasion du festival Rock en Seine, Lana avait misé sur une tenue résolument élégante, tout droit sortie de la maison Chanel, véritable emblème du chic parisien. Dès son arrivée sur scène, tous les regards étaient braqués sur elle.

Sa robe en tweed, pièce emblématique de Chanel, était une merveille de chic. Ce tissu, que Coco Chanel elle-même avait élevé au rang d’icône, se mariait parfaitement à la silhouette de Lana Del Rey. Le col de la robe, délicatement rehaussé de strass brodés, captait la lumière des projecteurs et scintillait à chaque mouvement de l’artiste. Ce détail subtil mais ô combien précieux, ajoutait une touche de glamour discret, fidèle à l’esprit de la maison de couture.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LANA DEL REY (@honeymoon)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par João Pedro ❦ (@joaol.prettyboy)

Des accessoires à la hauteur de la diva

Mais ce n’est pas seulement la robe qui faisait sensation. Comme une véritable icône de mode, Lana Del Rey avait soigné chaque détail de sa tenue. Autour de son cou, un sautoir chaînes orné d’un cadran de la montre Première de Chanel, tombait avec une élégance nonchalante. Ce bijou complétait parfaitement l’ensemble, ajoutant une touche de luxe intemporel. Même ses écouteurs portaient la griffe du fameux double C de Chanel.

Le choix de Lana de porter du Chanel pour cette occasion n’était sans doute pas anodin. La maison Chanel, symbole du luxe et de l’élégance à la française, incarne en effet parfaitement ce que Lana Del Rey cherche à exprimer dans son art : une sophistication intemporelle. Elle a su, par ce choix vestimentaire, rendre hommage à la culture française, tout en réaffirmant son statut d’icône internationale. Le mariage entre son style musical, empreint de nostalgie, et la modernité intemporelle de Chanel a créé une alchimie parfaite au festival Rock en Seine qui se tient jusqu’au 25 août.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LANA DEL REY (@honeymoon)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BCharts (@bchartsnet)

Une mise en beauté digne des plus grands classiques du cinéma

Le look de Lana Del Rey ne serait pas complet sans sa mise en beauté, qui, ce soir-là, évoquait les grandes heures du cinéma hollywoodien. La chanteuse est apparue avec une coiffure volumineuse, véritable hommage aux divas des années 60. Les mèches avant, laissées libres, encadraient son visage avec douceur, renforçant son allure de « poupée rétro ».

Sa chevelure, partiellement ramenée vers l’arrière, était fixée par un large nœud noir complété par un voile en dentelle, détail classique mais terriblement efficace pour souligner son style vintage. Avec cette coiffure, Lana Del Rey a une nouvelle fois prouvé son talent pour mêler les références mode passées avec une modernité éclatante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LANA DEL REY (@honeymoon)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vogue UA (@vogue_ukraine)

Une performance à la hauteur du mythe

Si son look a captivé, sa prestation musicale n’a pas été en reste. Dès les premières notes, Lana Del Rey a enveloppé le domaine national de Saint-Cloud (92) de son aura unique. Les festivalier.ère.s ont ainsi été transporté.e.s par sa voix envoûtante et ses mélodies mélancoliques, typiques de son répertoire.

Elle a ainsi enchaîné ses plus grands succès, des morceaux comme « Doin’ Time » à « Summertime Sadness », en passant par l’incontournable « Ride ». Chacune de ces chansons, hymnes à la fois puissants et fragiles, a résonné avec une intensité particulière sous le ciel parisien. Lana Del Rey a toujours excellé dans l’art de jouer sur les dualités. En mêlant glamour hollywoodien et vulnérabilité émotive, elle crée un univers où les contrastes se subliment mutuellement. Son passage à Rock en Seine en est la parfaite illustration. Dans sa robe Chanel, elle incarnait à la fois la force et la fragilité, la sophistication et la simplicité. Renversant !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par yassssne1 (@ldrrrrl)

Alors que le festival Rock en Seine continue d’écrire son histoire, cette édition 2024 sera à jamais marquée par le passage de Lana Del Rey. Avec son charisme et son style inimitable, elle a une nouvelle fois prouvé qu’elle était bien plus qu’une chanteuse : une véritable artiste, capable de transformer chaque concert en un moment d’exception, où la musique, la mode et l’émotion se rejoignent pour ne faire plus qu’un.