Scarlett Johansson a une fois de plus captivé l’attention des photographes et du public lors de l’avant-première allemande de « Jurassic World Rebirth », qui s’est tenue le 18 juin à Berlin. L’actrice, célèbre pour son style affirmé et sa présence magnétique, est apparue dans une robe noire à l’esthétique reptilienne qui n’a laissé personne indifférent. Une tenue en parfaite résonance avec l’univers du film.

Une robe qui fait écho aux dinosaures

Loin de son look glamour et romantique affiché à Londres la veille, une robe corset rose pâle signée Vivienne Westwood, Scarlett Johansson a choisi de s’aventurer sur un terrain plus sauvage pour cette nouvelle étape de sa tournée promotionnelle. Inspirée des textures animales, sa robe noire sans bretelles semblait directement sortie d’un laboratoire de paléontologie stylisé.

Le tissu, à l’apparence écailleuse, rappelait subtilement la peau de certains dinosaures emblématiques de la franchise. La coupe moulante soulignait la silhouette de l’actrice, tandis qu’un décolleté en cœur plongeant et une rangée de boutons dorés ajoutaient une touche de sophistication. Un discret, mais efficace détail : la fente à l’arrière, jusqu’au genou, révélait à chaque pas une pointe de glamour.

Sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur X (anciennement Twitter), les réactions ne se sont pas fait attendre. Les internautes ont été nombreux à qualifier la star de « tellement élégante », saluant une tenue à la fois audacieuse et raffinée. Beaucoup ont apprécié l’originalité de ce choix vestimentaire, en parfaite adéquation avec le thème du film, tout en soulignant que peu d’actrices sauraient rendre aussi glamour une robe inspirée de la peau des dinosaures. Pour plusieurs fans, cette apparition confirme que Scarlett Johansson « maîtrise l’art du tapis rouge à la perfection ».

Jonathan Bailey and Scarlett Johansson at the Berlin premiere of ‘JURASSIC WORLD: REBIRTH’. pic.twitter.com/NtA8d4uJbI — best of jonathan bailey (@badpostjbailey) June 18, 2025

Un look pensé dans les moindres détails

Pour accompagner cette robe à forte personnalité, Scarlett Johansson a opté pour des escarpins noirs au talon rouge très fin, apportant une touche de contraste inattendue. Ses bijoux, des boucles d’oreilles dorées discrètes, laissaient toute la place à la tenue et au maquillage pour s’exprimer. Côté beauté, elle a misé sur une harmonie : un rouge à lèvres orange mat, une ombre à paupières rose doré et des cils noircis soulignaient un regard affirmé.

Ce style baptisé par certains internautes de « dinosaurcore chic » a immédiatement conquis les réseaux sociaux. L’actrice a été largement saluée pour cette mise en scène stylistique en accord avec l’univers du film, tout en restant fidèle à son élégance naturelle.

Une tournée très commentée

Cette apparition à Berlin fait suite à celle remarquée à Londres, où Scarlett Johansson avait déjà fait sensation, notamment pour un moment capté par les caméras et très commenté en ligne : un baiser échangé avec son partenaire de film, Jonathan Bailey, sur le tapis rouge. Un geste complice qui a alimenté les rumeurs tout en ajoutant à l’effervescence médiatique autour du film.

Aux côtés de Jonathan Bailey, Mahershala Ali et du réalisateur Gareth Edwards, Scarlett Johansson semble ainsi plus rayonnante que jamais dans cette campagne de promotion mondiale. Le film « Jurassic World Rebirth », attendu pour l’été 2025, promet déjà d’être un succès – et sa star principale ne fait que renforcer cette attente.