« Une déesse » : Adria Arjona sublime en robe dos nu

L’actrice Adria Arjona a une fois de plus capté tous les regards lors de l’avant-première du film Splitsville, à Los Angeles. Vêtue d’une robe noire sculpturale signée Loewe, elle a incarné l’élégance et le charisme sur le tapis rouge, mêlant modernité, mystère et raffinement dans un look soigneusement pensé.

Une création Loewe entre audace artistique et maîtrise des formes

Le 19 août 2025, au cœur de l’AMC The Grove 14 à Los Angeles, Adria Arjona est apparue dans une pièce de la collection prêt-à-porter automne 2025 de la maison espagnole Loewe. Conçue par le créateur britannique Jonathan Anderson — dont il s’agit ici de la dernière collection avant sa transition vers Dior — la robe se distingue par son jeu de volumes et de lignes épurées.

Le tissu noir plissé crée une silhouette fluide et enveloppante, tandis qu’un décolleté arrière ajoute une touche de mouvement et de sophistication. Les bras, dissimulés sous les plis architecturaux, donnent au vêtement une allure presque cinématographique. C’est un style à la fois sculptural et poétique, à mi-chemin entre une œuvre d’art contemporaine et une déclaration de féminité assumée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adria Arjona (@adriaarjona)

Un look qui fait sensation sur les réseaux

Peu après son apparition, les images d’Adria Arjona ont largement circulé sur les réseaux sociaux et dans la presse mode. De nombreux internautes ont salué la maîtrise de son style, certains allant jusqu’à la qualifier de “déesse” dans les commentaires.

Une expression reprise à l’unisson, tant sa prestance et la sophistication de sa tenue ont marqué les esprits.

Des messages comme “élégante à couper le souffle”, “charisme absolu” ou encore “la définition du chic” témoignent d’une réception unanime. Cette adhésion spontanée confirme qu’Adria Arjona s’impose comme une figure inspirante du tapis rouge, capable d’allier audace artistique et raffinement personnel.

Des accessoires discrets, mais précieux

Pour sublimer cette tenue déjà forte en caractère, la styliste Dani Michelle — également conseillère de style pour Kendall Jenner et Maren Morris — a sélectionné des bijoux signés Tiffany & Co. Adria portait notamment le pendentif emblématique “Bird on a Rock” de la collection Jean Schlumberger, ainsi que des boucles d’oreilles et bagues Tiffany T, jouant sur la brillance sans excès.

Ce choix d’accessoires délicats accentue le contraste entre la structure audacieuse de la robe et la finesse des bijoux, créant un équilibre maîtrisé entre force visuelle et élégance discrète.

Une étoile montante au rayonnement affirmé

Connue pour ses rôles dans Andor et plus récemment dans Hit Man, Adria Arjona confirme ici son statut d’icône montante de la mode et du cinéma international. Son apparition sur le tapis rouge ne relève pas seulement de l’apparat : elle illustre une capacité à incarner une vision contemporaine de la beauté, faite de confiance en soi, d’élégance non conventionnelle et d’audace maîtrisée.

Dans Splitsville, elle incarne Ashley, une femme en pleine reconquête de sa vie personnelle, face à Kyle Marvin, Dakota Johnson et Michael Angelo Covino. Le film, réalisé dans un registre de comédie dramatique, sort en salles le vendredi 22 août.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Splitsville (@splitsville.movie)

Un hommage à la mode comme expression de soi

Cette apparition d’Adria Arjona s’inscrit également dans une continuité esthétique initiée par Loewe, qui a dévoilé sa collection automne 2025 dans un format d’exposition intimiste à Paris, au sein d’un lieu historique : l’ancienne résidence de Karl Lagerfeld, rue de l’Université. Un choix qui souligne l’intention artistique derrière chaque pièce.

La robe portée par Adria, à la fois sculpturale et fluide, est l’une des plus marquantes de cette collection. Elle incarne parfaitement la direction prise par la mode actuelle : une célébration de la silhouette féminine dans toute sa diversité, sans ostentation ni cliché.