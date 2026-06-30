À 68 ans, Sharon Stone retrouve les premiers rangs de la Fashion Week de Paris

L’actrice américaine Sharon Stone a fait un retour remarqué sur les podiums, plus de trente ans après sa dernière apparition sur un catwalk. Elle a clôturé le défilé VETEMENTS, créant la surprise et l’émotion.

Une silhouette officewear revisitée

C’est lors du défilé VETEMENTS printemps-été 2027, présenté le 26 juin 2026 dans le cadre de la Fashion Week masculine de Paris, que Sharon Stone a livré son retour remarqué sur les podiums. Elle portait une chemise grise rehaussée d’une cravate blanche, dans un esprit « corporate classique ». Cette pièce était glissée sous un blazer crème oversize aux épaules structurées, qui apportait une dimension architecturale à la silhouette générale.

Cette base vestimentaire, héritée des codes du vestiaire de bureau, était soigneusement détournée par le choix d’un bas particulièrement marquant. Une démarche qui illustre parfaitement la philosophie de la marque VETEMENTS : revisiter les classiques du vestiaire urbain à travers le prisme d’une mode pop et déconstructive.

Des cuissardes vernies pour casser les codes

Le détail qui a transformé cette silhouette en véritable proposition mode tient au choix du bas. Là où l’on aurait pu attendre un pantalon de tailleur dit classique ou une jupe crayon traditionnelle, Sharon Stone a misé sur une paire de cuissardes noires vernies, ultra-hautes. Ce contraste entre la rigueur de la partie haute, héritée du vestiaire de bureau, et l’audace de la partie basse, héritée du vestiaire des soirées, illustre parfaitement la démarche stylistique de la marque VETEMENTS.

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Une présence magnétique sur le podium

Au-delà de la tenue, c’est la présence scénique de Sharon Stone qui a marqué les esprits. Fidèle à son image de « femme forte », l’actrice a clôturé le défilé avec une démarche assurée et un regard particulièrement intense, qui rappelait ses grandes apparitions dans les années 1990. Cette apparition a fait beaucoup parler, en partie parce qu’elle ramenait à la lumière une dimension peu connue du parcours de Sharon Stone. Avant de devenir l’inoubliable héroïne de « Basic Instinct » en 1992, l’actrice américaine a en effet commencé sa carrière comme mannequin.

Une démarche qui interroge la place des femmes dites mûres dans la mode

Au-delà du simple événement, l’apparition de Sharon Stone soulève une question plus large : celle de la représentation des femmes dites mûres dans l’industrie de la mode. Pendant des décennies, les podiums ont été quasi exclusivement réservés aux silhouettes « jeunes », dans une logique de jeunisme largement critiquée. Depuis quelques saisons, plusieurs maisons font le choix d’inviter des figures plus âgées à défiler, dans une démarche progressive de diversification des canons de beauté. Le choix de Sharon Stone à 68 ans s’inscrit pleinement dans ce mouvement de fond, qui change peu à peu le visage des défilés.

Avec son retour sur le podium de la marque VETEMENTS, Sharon Stone signe ainsi l’un des moments les plus marquants de la Fashion Week parisienne. Elle confirme une nouvelle fois son statut d’icône intemporelle, capable de transformer une simple apparition en véritable événement culturel.