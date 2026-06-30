En tenue de plage, la chanteuse Tate McRae adopte l’imprimé tendance de cette saison

Anaëlle G.
@tatemcrae / Instagram

L’autrice-compositrice-interprète canadienne Tate McRae a partagé sur Instagram un cliché ensoleillé, pris au bord de l’eau, dans une tenue de plage qui n’est pas passée inaperçue. La raison ? Son imprimé vache, l’un des motifs les plus en vogue de cet été 2026. Une apparition estivale et décontractée, fidèle à son sens du style.

Un ensemble de plage à imprimé vache

Pour ce moment de détente, Tate McRae a misé sur un ensemble deux-pièces noir et blanc, orné du fameux imprimé vache. Composé d’un haut triangle et d’un bas à nouer sur les côtés, le modèle jouait la carte de la simplicité, pour mieux mettre en valeur son motif graphique.

Des accessoires minimalistes

Pour accompagner cette tenue, Tate McRae a opté pour la sobriété. Elle a misé sur quelques accessoires bien choisis : une paire de lunettes de soleil foncées, un collier à pendentif et de fins bracelets. Un parti pris minimaliste, qui laissait toute la place à l’imprimé vache, véritable pièce maîtresse du look. La preuve qu’un motif fort se suffit souvent à lui-même.

 

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L’imprimé vache, star de la saison

Si ce look attire l’attention, c’est qu’il surfe sur l’une des grandes tendances du moment. Longtemps cantonné à l’univers western, l’imprimé vache s’est imposé, saison après saison, comme un motif phare de la mode estivale. On le retrouve aujourd’hui sur les tenues de plage, mais aussi sur les robes, les accessoires ou les chaussures. Son atout ? Un esprit à la fois graphique, rétro et facile à porter, qui séduit un public toujours plus large.

Une chanteuse au sommet

Cette apparition intervient dans une période faste pour Tate McRae. Révélée par ses tubes pop, elle s’est imposée comme l’une des jeunes chanteuses les plus en vue de sa génération, enchaînant succès musicaux et apparitions remarquées. Sur scène comme sur les réseaux, elle cultive une image à la fois solaire et tendance, suivie par des millions de fans à travers le monde.

Avec cette tenue de plage à imprimé vache, Tate McRae signe ainsi une apparition aussi estivale que dans l’air du temps. En adoptant l’un des motifs phares de la saison, elle confirme son sens du style et son goût pour les tendances. De quoi, sans surprise, ravir ses fans, séduits par cette parenthèse solaire.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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