« La pauvre ! » : Sofia Vergara défigurée juste avant les Emmy

La 77e cérémonie des Emmy Awards s’est tenue dans la nuit du 14 au 15 septembre à Los Angeles. Alors que de nombreuses stars ont foulé le tapis rouge, une absente a retenu l’attention : Sofia Vergara. L’actrice, productrice et animatrice américano-colombienne a finalement dû annuler sa venue à la dernière minute.

Des urgences plutôt que les Emmy Awards

Sur Instagram, Sofia Vergara a elle-même révélé la raison de son absence. La star de la série « Griselda » (Netflix) a expliqué avoir été victime d’une réaction allergique soudaine et spectaculaire, survenue juste avant de quitter son domicile pour rejoindre la cérémonie.

« Je ne suis pas allée aux Emmy, mais aux urgences. Désolée, j’ai dû annuler ! La faute à la plus folle allergie oculaire que je n’ai jamais eue, juste avant de monter en voiture ! », a-t-elle écrit. Pour accompagner ce message, l’actrice a partagé une photo de son visage, où l’on distingue clairement son œil droit gonflé, rouge et à demi fermé.

Une photo qui fait réagir

Rapidement, sa publication a suscité une vague de réactions. Ses 35 millions d’abonnés ont exprimé leur inquiétude et leur soutien, envoyant des messages bienveillants et des vœux de rétablissement : « La pauvre ! ». Parmi eux, certaines célébrités n’ont pas hésité à commenter, à l’image de la mannequin, animatrice et actrice germano-américaine Heidi Klum, interloquée par l’image : « Wow, c’est quoi ça ? », a-t-elle écrit.

Si le cliché a pu choquer, il semble qu’il s’agisse d’une allergie oculaire sans gravité majeure. Sofia Vergara n’a pas donné plus de détails sur l’origine exacte de cette allergie, mais son message rassurant a permis d’apaiser les inquiétudes de ses fans.

Habituée des tapis rouges et véritable icône glamour, Sofia Vergara avait sans doute prévu une apparition remarquée aux Emmy Awards. À la place, elle a dû passer la soirée loin des projecteurs, dans un contexte bien moins festif. Son absence imprévue rappelle que, même pour les plus grandes stars, des incidents de santé inattendus peuvent bouleverser l’agenda le plus prestigieux.