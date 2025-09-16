Selena Gomez en rouge flamboyant : le moment mode des Emmys 2025

Fabienne Ba.
Lors de la 77e cérémonie des Emmy Awards, qui a eu lieu dans la nuit du 14 septembre 2025, Selena Gomez a captivé tous les regards sur le tapis rouge avec une somptueuse robe rouge signée Louis Vuitton. Venue aux côtés de son fiancé Benny Blanco, elle a combiné élégance et glamour pour une apparition mémorable.

Une robe rouge signée Louis Vuitton qui séduit

Le choix de la robe rouge à col montant, au drapé fluide et à la traîne délicate, soulignait la silhouette de Selena Gomez avec une touche de sobriété sophistiquée. Cette pièce exclusive, signée Louis Vuitton, affirmait son style en faisant vibrer le tapis rouge par sa couleur intense et sa coupe impeccable.

 

Un couple complice sous les projecteurs

Accompagnée de son fiancé l’auteur-compositeur et producteur de musique Benny Blanco, vêtu d’un costume noir satiné avec des détails floraux brodés, l’auteure-compositrice-interprète, actrice, productrice et entrepreneuse Selena Gomez a illuminé le Peacock Theater de Los Angeles. Leur complicité et leur présence radieuse ont ajouté une touche d’émotion à la soirée, renforçant l’attention portée à la chanteuse et actrice.

 

Une étoile montante et une future mariée rayonnante

Même si Selena n’était pas nominée cette année, ses accomplissements récents, notamment la saison 5 de la série « Only Murders in the Building » et son empire Rare Beauty, font d’elle une figure incontournable. Ce look rouge éclatant symbolise son énergie, son assurance et son charme naturel éclatant.

En résumé, Selena Gomez a incontestablement marqué les Emmys 2025 par ce moment de mode intense, alliant glamour intemporel et modernité assumée.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
