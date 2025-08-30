« La coupe est sublime » : à 64 ans, Tilda Swinton fascine par son élégance

Léa Michel
« George Clooney, Cate Blanchett and Tilda Swinton in Venice for the Mostra - FRANCE 24 English » / YouTube

Tilda Swinton a captivé le tapis rouge du Festival de Venise 2025 lors de la première de La Grazia, incarnant une élégance absolue à 64 ans. L’actrice britannique est apparue dans une tenue Chanel Haute Couture : sa blouse blanche en crêpe de soie, dotée de poignets à volants romantiques noués d’un ruban, contrastait avec une jupe noire en mikado de soie au volume majestueux. Une image de raffinement qui a immédiatement marqué les esprits.

Chanel et Tilda : une vision de la sobriété magnifiée

Ambassadrice fidèle de Chanel, Tilda Swinton est connue pour ses choix mode souvent androgynes ou futuristes. Cette apparition a offert une lecture plus épurée de son style. Exit les vestes en tweed déjà vues, place à une coupe nette, à une silhouette structurée, à un minimalisme parfaitement maîtrisé.

Le look était complété par des pièces de haute joaillerie Chanel, dont les bagues Diamond Sillage et Tweed Brodé, apportant une touche de lumière subtile à l’ensemble. C’est cette alliance de discrétion, de qualité et de justesse qui a fait toute la force de l’apparition.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Zoë Taylor (@zoetaylormakeup)

Une apparition saluée par la critique et le public

La presse mode n’a pas tardé à saluer ce retour à une élégance maîtrisée. Plusieurs journalistes spécialisés ont qualifié sa tenue de « triomphe discret » et l’ont déjà inscrite dans leur sélection des plus beaux looks de l’année.

Quant aux réactions du public, elles ont été unanimes. Sur les réseaux sociaux, les commentaires se sont multipliés autour d’un même constat : « La coupe est sublime ». Un mot d’ordre pour qualifier une apparition sobre, mais marquante – à l’image de Tilda Swinton elle-même, qui, une fois de plus, a redéfini les codes du glamour à sa façon.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
