« J’adore son bronzage » : à 51 ans, Victoria Beckham fait sensation

Même à l’autre bout du monde, Victoria Beckham ne perd jamais le sens du style. Alors que l’été est terminé, la chanteuse, danseuse, styliste, designer et femme d’affaires britannique a récemment partagé une série de clichés de vacances où elle apparaît plus rayonnante que jamais dans une petite robe noire aussi chic qu’intemporelle.

Une rentrée tout en élégance… depuis un bateau

Le 1er septembre, sur son compte Instagram, Victoria Beckham a publié un carrousel d’images capturant ses derniers instants de vacances en famille. On la découvre, assise à l’avant d’un bateau dans les bras de David Beckham, habillée d’une robe noire courte, sobre mais ultra élégante. À son bras, des bijoux discrets. Sur la tête, un chapeau fedora beige qui tombe délicatement sur ses yeux. Le tout baigné de lumière dorée : l’instant est parfait.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Une leçon de style effortless pour prolonger l’été

Si la robe noire est un classique absolu du dressing, Victoria Beckham nous rappelle qu’elle peut aussi rimer avec fraîcheur estivale, surtout lorsqu’elle est portée jambes nues, en bord de mer, avec des accessoires bien choisis. Sur d’autres clichés de la publication, elle affiche un look plus décontracté avec cette même robe noire, cette fois accompagnée d’une casquette assortie, pour une allure résolument cool. La star joue la carte du chic sans effort, fidèle à son style minimaliste signature.

Look casual et coucher de soleil

Entre deux tenues ultra stylées, Victoria Beckham glisse aussi un look plus détendu : short en jean déchiré, sweat blanc à capuche floqué « Seven », et coucher de soleil en arrière-plan. Une vibe décontractée, intime, qui révèle une facette plus personnelle de son été en famille. En légende : « Perfect end to summer ». Un message simple, nostalgique, qui parle à toutes les personnes qui regardent le calendrier à regret en rangeant les valises.

Une rentrée sous le signe de la mode

Si Victoria Beckham affiche encore quelques souvenirs d’été, la rentrée s’annonce chargée. La créatrice prépare activement sa prochaine collection printemps-été 2026, attendue lors de la Fashion Week de Paris, et continue de faire rayonner sa marque aux quatre coins du monde. Entre glamour estival et rigueur créative, elle incarne plus que jamais l’équilibre parfait entre vie privée et ambition professionnelle.

Solaire, élégante, décontractée : Victoria Beckham signe ainsi une fin d’été/rentrée parfaite, dans une petite robe noire qui coche toutes les cases du style maîtrisé.