« C’est inapproprié » : une vidéo de Kim Chaewon embrassant son chien crée la polémique

Une vidéo récente de Kim Chaewon, membre du groupe sud-coréen Le Sserafim, a suscité de nombreuses réactions en ligne. L’artiste a partagé plusieurs séquences sur la plateforme coréenne Weverse, dans lesquelles on la voit allongée aux côtés de son chien, un poméranien nommé Shiro. Dans ces extraits, l’animal lèche longuement les lèvres de la chanteuse, ce qui a conduit une partie du public à qualifier la scène de “dérangeante” ou “inappropriée”.

Une publication qui divise les internautes

Les vidéos ont rapidement été relayées sur d’autres plateformes comme X (ex-Twitter) et Instagram, déclenchant une vague de commentaires négatifs. De nombreux fans de K-pop ont exprimé leur gêne, voire leur dégoût, face à l’intimité de l’interaction entre Kim Chaewon et son chien.

Parmi les réactions les plus fréquentes : « Elle aime un peu trop son chien », « C’est franchement bizarre », ou encore « C’est trop intime, ce n’est pas approprié ». Certaines personnes ont même accusé la chanteuse d’avoir laissé son animal lécher l’intérieur de sa bouche, ce que les vidéos suggèrent sans pour autant le confirmer de manière explicite.

La phrase « C’est inapproprié » revient régulièrement dans les discussions en ligne, illustrant le malaise d’une partie du public face à la publication, même si certains fans ont pris sa défense, y voyant simplement une marque d’affection exagérée.

Des questions d’hygiène et de santé publique

Au-delà du malaise visuel que cette vidéo peut provoquer, certains internautes ont aussi soulevé des préoccupations sanitaires. En effet, selon une étude de l’Université Penn State publiée en 2024, les chiens peuvent être porteurs de bactéries transmissibles à l’humain, notamment la Salmonella, sans présenter eux-mêmes de symptômes.

« Nous avons tendance à penser aux aliments contaminés comme principale source de Salmonella, mais nous oublions que les animaux peuvent aussi être des vecteurs, surtout quand ils dorment dans nos lits ou nous lèchent le visage », explique Sophia Kenney, co-autrice de l’étude.

Les auteurs de l’étude recommandent d’éviter les contacts bucco-oraux étroits avec les chiens, et encore plus avec les jeunes enfants ou les personnes immunodéprimées. Cela inclut les léchages de la bouche ou du visage, gestes parfois interprétés comme affectueux, mais potentiellement risqués d’un point de vue microbiologique.

Une affaire d’image publique

Dans l’industrie de la K-pop, où l’image des artistes est extrêmement contrôlée, cette séquence surprend. Kim Chaewon, connue pour son apparence calme et réservée, n’avait jusqu’ici jamais été au cœur d’une controverse publique. Cette vidéo, bien que sans intention apparente de provoquer, a suffi à déclencher une discussion animée sur les limites acceptables de l’interaction humain-animal en ligne.

À ce jour, ni Kim Chaewon ni son agence n’ont publié de réponse officielle. Le contenu est toujours visible sur Weverse, même si certains extraits ont été supprimés sur d’autres plateformes après la vague de réactions.

En définitif, cette situation soulève des questions plus larges sur la place de l’affection entre humains et animaux dans l’espace public numérique, mais aussi sur la façon dont ces gestes sont perçus différemment selon les cultures. Elle illustre aussi la rapidité avec laquelle une publication peut générer une polémique, surtout dans un environnement numérique ultra-connecté, où chaque geste est scruté, analysé et commenté à grande échelle.