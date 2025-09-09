« Un charisme fou » : à 67 ans, Sharon Stone fait l’unanimité en costume

Sharon Stone ne cesse de bousculer les codes. L’actrice emblématique de « Basic Instinct » fait la couverture du dernier numéro de Vogue Adria dans une série de photos en noir et blanc à l’esthétique saisissante. Devant l’objectif du photographe Branislav Simoncik, elle apparaît plus libre que jamais, acceptant son corps, son âge et sa puissance sans le moindre artifice.

Un corps montré fièrement

Dans l’un des clichés les plus commentés du shooting, Sharon Stone pose dans une robe, sans rien en dessous. Une posture qui réaffirme son engagement à briser les injonctions liées à l’âge et à la représentation des femmes dites « mûres » dans les médias. Avec cette couverture, Sharon Stone envoie un message clair : le glamour ne connaît pas d’âge limite.

Son apparence n’a rien d’un « retour en grâce », mais plutôt d’une affirmation : celle d’une femme qui refuse de s’excuser d’exister pleinement, avec son corps tel qu’il est aujourd’hui. Coiffée de boucles souples, perchée sur l’épaule d’un mannequin, le regard déterminé, elle incarne une beauté « indomptable ». Pas de filtre, pas de fausse pudeur. Juste une femme en maîtrise d’elle-même, loin des diktats esthétiques imposés aux célébrités – et plus encore, aux femmes de plus de 50 ans.

En définitive, Sharon Stone prouve une fois encore qu’elle est bien plus qu’une actrice de légende. Elle est une voix, une présence, un modèle pour toutes celles qui refusent que l’âge efface leur pouvoir. Plus qu’une séance photo, cette couverture du dernier numéro de Vogue Adria est un manifeste : celui d’une femme libre, inspirante, et terriblement moderne.