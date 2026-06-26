Un t-shirt en guise de tenue : le choix de Zendaya pour sa venue à Paris brise les codes

Et si la pièce mode de l’été se trouvait déjà dans votre dressing ? À l’occasion de son passage à Paris, en pleine canicule, l’actrice américaine Zendaya a fait sensation sur le tapis rouge : un t-shirt porté en guise de robe. Un choix décontracté qui brise les codes du tapis rouge – et s’impose comme la silhouette idéale pour affronter la chaleur.

Le t-shirt promu au rang de robe

Basique par excellence, le t-shirt prend des allures mode lorsqu’il se décline en robe. C’est tout l’art de cette silhouette : simple, efficace et terriblement confortable, elle coche toutes les cases de l’été. En l’adoptant sur un tapis rouge, Zendaya prouve qu’une pièce du quotidien peut suffire à composer un look remarqué. Une démonstration de style qui devrait inspirer plus d’une garde-robe estivale, à l’heure où le mercure grimpe.

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Une pièce dénichée à moins de 35 dollars

Le plus surprenant ? Le prix de cette tenue. Le t-shirt gris, orné du héros Spider-Man, est en réalité une pièce des années 2000, dénichée sur eBay par le fidèle styliste de l’actrice, Law Roach, pour seulement 34,99 dollars. « Le style ne doit pas toujours coûter une fortune », a-t-il résumé d’après Variety. Pour parfaire ce look décontracté, Zendaya a ajouté une paire d’escarpins blancs, apportant une touche d’élégance à l’ensemble. La preuve qu’allure et petit budget peuvent faire bon ménage.

Un clin d’œil à « Spider-Man »

Ce choix n’avait évidemment rien d’un hasard. Zendaya sillonne actuellement le monde aux côtés de Tom Holland, dans le cadre de la tournée promotionnelle du dernier volet de la saga « Spider-Man : Brand New Day ». Après une série de looks plus sophistiqués, en référence au film, l’actrice a opté, à Paris, pour la simplicité – tout en restant fidèle à l’univers du long-métrage, grâce à ce t-shirt à l’effigie du célèbre super-héros. Un clin d’œil malicieux, parfaitement dans le thème.

Avec ce t-shirt porté en robe, Zendaya signe ainsi une apparition aussi maligne que tendance. En détournant une pièce basique pour affronter la canicule, elle livre une véritable leçon de style – accessible, confortable et pleine d’esprit. De quoi, sans surprise, inspirer ses fans à la recherche de la tenue idéale pour l’été.