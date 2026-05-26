Sur un bateau, Alix Earle relance une tendance capillaire très estivale

L’influenceuse américaine Alix Earle, suivie par des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, a récemment partagé une série de clichés ensoleillés capturés à bord d’un bateau. Si la publication a immédiatement fait réagir sa communauté, c’est notamment sa chevelure qui a retenu l’attention : de longs cheveux blonds illuminés de highlights, parfaitement dans l’air du temps. Elle remet ainsi au goût du jour une tendance capillaire incontournable de la belle saison.

Des cheveux blonds illuminés de highlights

Au cœur de cette apparition estivale, la chevelure d’Alix Earle se distingue par ses reflets éclaircis, savamment répartis sur les longueurs. Ces highlights, plus clairs que sa base blonde, créent un effet lumineux et naturel, comme si les cheveux avaient été dorés par le soleil. Cette technique, qui apporte profondeur et dimension à la coiffure, illumine instantanément le teint et s’accorde idéalement avec l’atmosphère ensoleillée de la photo. Un choix capillaire qui mise sur la luminosité plutôt que sur l’uniformité.

Une coiffure « beach waves » et un chapeau de paille

Pour parfaire ce look estival, Alix Earle a opté pour une coiffure « beach waves » : des ondulations souples et légèrement décoiffées, évoquant l’air marin et les vacances. Elle a complété l’ensemble d’un chapeau de paille tressé façon cow-boy, accessoire tendance qui structure le look tout en renforçant son esprit bohème et solaire. Côté beauté, un teint hâlé, des lèvres glossy et un regard délicatement souligné, dans une harmonie parfaitement estivale.

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Les highlights, la tendance capillaire de l’été

Loin d’être anodin, ce choix capillaire d’Alix Earle s’inscrit dans une tendance forte de la saison. Les highlights, particulièrement les reflets chauds et lumineux, signent leur grand retour cet été 2026. Faciles à porter et relativement peu exigeants en entretien, ils séduisent autant les personnes blondes que les brunes en quête de luminosité. Une tendance accessible, qui permet de réveiller sa chevelure sans transformation dite radicale.

Avec ses longs cheveux blonds illuminés de highlights, Alix Earle confirme ainsi l’engouement pour cette tendance capillaire très estivale. Une démonstration que, parfois, quelques reflets bien placés suffisent à composer un look solaire et résolument dans l’air du temps.